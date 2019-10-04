Emeklinin zammı netleşiyor

Temmuz, ağustos ve eylül enflasyonunun toplamı yüzde 3.21 oldu. Yeni Ekonomi Programı’ndaki enflasyon tahmini orana ilişkin ipucunu veriyor. Buna göre 2019’da TÜFE yüzde 12 seviyesinde gerçekleşecek. Bu durumda da 2019’un ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, yüzde 6.65 olacak. Halen en düşük esnaf emeklisi aylığı 1.675 lira. Bu maaş ocak zammı yüzde 6.65 olursa 1.786 liraya çıkacak. Bağ-Kur tarım emeklisinde 1.249 lira olan en düşük aylık da yüzde 6.65 artışa göre 1.332 lirayı bulacak. SSK’lılarda en düşük maaş ise 2000’den önce emekli olanlarda 132 TL artarak 1.982 liradan 2 bin 114 liraya, 2000 sonrası emeklilerde 1.181 liradan 1.260 liraya yükselecek.