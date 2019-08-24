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24 Ağustos 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 01:20:01

Emeklilere eşit aylık

Milyonlarca emeklinin intibak umudu sürerken, maaşları artıracak yeni düzenlemeler gündemde. Gelir farkını azaltacak uygulamalar hayata geçirilecek, aylık bağlama oranları’ eşitlenecek. Düşük maaş alan emeklilerin durumunu iyileştirecek üç ayrı düzenlemeyle ilgili çalışmalar devam ediyor.

Türkiye’de emekli maaşı hesabında 3 ayrı formül bulunuyor. En yüksek aylık bağlama oranı 2000 yılına kadar olan çalışmalar için uygulanıyor. Onu, 2000- Eylül 2008 arası izliyor. En düşük aylık bağlama oranı ise Ekim 2008’den sonrası için uygulanıyor. Ekim 2008 sonrasında sigortalılık süresi uzadıkça, özellikle asgari ücret üzerinden prim ödeyenlere bağlanacak maaşta düşüş yaşanıyor. Emeklileri sevindirecek ilk hazırlık aylık hesabı.

HESAPLAMADA TEK SİSTEM

Karma emekli aylığı hesaplama sistemi yerine bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aylığı hesaplama sisteminin getirilmesi gündemde. Milyonlarca kişinin beklediği düzenleme hayata geçirilirse, halen çalışanlara emekli olurken bağlanacak maaş yükselecek. 2000 yılı öncesinde emekli olanlarda en düşük SSK emekli aylığı 1.389 lira seviyesinde bulunuyor.

EKSİK AYLIKLARA DÜZELTME

2000 yılı ve sonrasında emekli olanlarda ise en düşük maaş 1.020 lira. Tek hesaplama sistemiyle bu tablo değişecek. 2008 sonrasında çalışılan dönem uzadıkça maaş düşmeyecek. 2000 öncesi ve sonrası arasındaki makas kapanacak. Emekliler için düşünülen ikinci düzenleme şöyle: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıtlarında bulunan emekli Bağ-Kur’lulara verilen maaşlarda sehven oluşan eksiklikleri gidermek için düğmeye bastı. Bu kapsamda, emeklilerin maaş dosyalarının yeniden tarandığı öğrenildi. İnceleme sonucunda eksik ödeme yapıldığı belirlenen Bağ-Kur’lulara bu paralar iade edilecek. Maaş düzeltilecek, geriye dönük eksik ödenen tutarlar da toplu olarak verilecek. Bu kapsamda, 2009 yılında emekli olan bir Bağ-Kur’luya şimdiye kadar 1.305 lira eksik yatırıldığını tespit eden SGK, bu vatandaşa toplu olarak ödeme yaptı. SGK’nın taramasını yaptığı Bağ-Kur’lu sayısının 700 bin kişi olduğu bildirildi.

iNTiBAK TEKLiFi MECLiS’TE

Emeklileri sevindirecek üçüncü gelişme ise aylık bağlama oranlarıyla ilgili yasal düzenleme. 1999 ve 2008 yıllarındaki  aylık bağlama oranlarını düşüren yasanın yeniden düzenlenmesine yönelik olan ve Meclis’e sunulan teklifler tasarı haline getirilirse, yeni bağlanan aylıklarda oluşan yaklaşık yüzde 40’lık kaybın önüne geçilecek.

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