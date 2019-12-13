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13 Aralık 2019 Cuma 10:12:22 | Son Güncelleme: 13 Aralık 2019 Cuma 10:47:21

Emekli vatandaşların 2020 zammı kaç lira olacak?

Bağ-Kur ve SGK emeklileri, 2020'nin Ocak ayındaki emekli zammını bekliyor. Dr. Okan Güray Bülbül, emekli zammı ile ilgili merak edilen her ayrıntıyı açıkladı. Buna ek olarak 2008 yılı öncesi ve sonrasında emekli olanların en düşük maaşlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Emekliler gözünü Ocak 2020'deki emekli maaşlarına yapılacak zam oranınına çevirdi. Ocak ayında açıklanacak olan yıllık enflasyon oranına göre zam olacak. Yapılacak zam oranı sonrası emekli maaşları ne kadar artacak? Ocak 2020'de gerçekleşecek emekli zammı ayrıntılarıyla anlatıldı. Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’ın sorularını yanıtlayan Dr. Okan Güray Bülbül, “Aralık ayında enflasyon eksi gerçekleşmezse en az yüzde 5,71 oranında zam alacaklar.”dedi.

“2020 YILINDA YENİ PROMOSYON HAKKI ELDE EDEBİLECEKLER”

Enflasyon karşısında emeklilerin maaşlarının korunması gerektiğini söyleyen Okan Güray Bülbül, şunları kaydetti:

“Bunun için gerçekleşen zamlar enflasyona endeksli. Diğer yandan emeklileri ilgilendiren bir diğer konu da promosyon. Emeklilere ödenen promosyonlarda taahhüt edilen süre doldu. 2020 yılında emekliler yeniden promosyon hakkı elde edebilecekler. Bu çerçevede görüşmelere başlandı ve bu süreç olumlu sonuçlanırsa emekliler 2020 yılında da promosyon alabilecekler.”

“ENFLASYON NETLEŞTİKTEN SONRA ZAM ORANI BELLİ OLACAK”

Emeklilerin zam oranlarının aralık ayı enflasyon oranından sonra ortaya çıkacağını sözlerine ekleyen Bülbül, şöyle konuştu:

“Aralık ayı enflasyonunun artması halinde zam oranı da yüzde 5,71’den yüksek olacak. Tahminler zam oranının yüzde 6’yı geçeceği yönünde. 2008 öncesi SSK emeklileri en düşük 2.000 TL emekli aylığı alıyorlar. Yüzde 5,71 oranında zam sonrası en düşük SSK emeklisi maaşı 2.114 TL olacak.

2008 sonrasında emekli olan SSK’lıların ise en düşük emekli aylığı 1.181 TL’den 1.248 TL’ye yükselecek. Zam oranı, enflasyon verileri çerçevesinde yüzde 6 olarak gerçekleşirse bu rakamlar daha da yükselecek.”

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