Emekli memur maaş farkı ne zaman ödenecek? 2020 maaş farkı ne zaman ödenir?

SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine 2020’de yapılan zammın miktarı geçtiğimiz günlerde belli oldu. Buna göre, devlet memurları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla maaşlarını yüzde 5,5 zamlı alacak. Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 6,5'e karşılık geliyor. Vatandaşlar "Emekli memut maaş farkı ne zaman ödenecek? 2020 maaş farkı ne zaman ödenir?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Emekli memur maaş farkı ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

2020 EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşına ne kadar zam geleceği kesinleşti. Öte yandan yüzde 4’ün üzerine enflasyon rakamında yüzde 5’i oran kadar ekleme alacak olan memur ve memur emeklisi zam oranı ise yüzde 5.49 oranında oldu. Yapılan anlaşma gereği memurun yüzde 4 garanti zammı olacak öte yandan enflasyonda yüzde 5’i aşan rakam garanti olan yüzde 4 zammın üzerine eklenecekti.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6,49 zam alırken memur ve memur emeklisi ise yüzde 5,49 oranında zam aldı.

En düşük emekli memur aylığı 2 bin 522 liradan 2 bin 660 liraya yükselecek.

En düşük memur emeklisi 3 bin 510 lira alacak.

En düşük Bağ-Kur emeklisi bin 784 lira 11 kuruş maaş alacak.

En düşük SSK emeklisi bin 256 lira 21 kuruş maaş alacak.

EMEKLİ MAAŞLARI ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaşlarına zam yapıldı. Şimdi ise gözler emekli maaşları zam farkının ne zaman yatırılacağına çevrildi. Bilindiği üzere memur emeklilerinin maaşları her ayın 15’inde hesaplara yatırılıyor. SGK emeklileri ise tahsis numaralarının son rakamlarına göre her ayın 17 ve 26’sı arasında maaşlarını alıyor. Zam farklarının da ilk maaşlarla birlikte yatırılması bekleniyor.