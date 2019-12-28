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28 Aralık 2019 Cumartesi 21:19:24 | Son Güncelleme: 28 Aralık 2019 Cumartesi 21:28:26

Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Geri sayım başladı

Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? sorusu milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Asgari ücretin açıklanmasından sonra emekli zamları için de geri sayım başladı. Emekli maaşlarına yapılacak zam 3 Ocak günü TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileriyle belli olacak. Merkez Bankasının tahminine göre 2019 yılı TÜFE oranı 11.62 olarak belirlendi. Emekli maaşlarına yapılacak zamlar da netleşmeye başladı.

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı 3 Ocak tarihinde belli olacak. Milyonlarca emeklinini beklediği zam için geri sayım başladı.

Zam oranlarını gösterecek enflasyon verilerinin açıklanacağı 3 Ocak tarihi merakla beklenirken, ipuçları da geliyor.

Merkez Bankası'nın son beklenti anketinde 2019 yılı TÜFE tahmini yüzde 11.62 çıktı.

Milyonlarca emekli vatandaş yeni zamma odaklandı. Asgari ücretin açıklanmasından sonra emekli zamları için de geri sayım başladı. Emekli maaşlarına yapılacak zamlar 3 Ocak tarihinde belli olacak. Merkez Bankasının tahminine göre 2019 yılı TÜFE oranı 11.62 olarak belirlendi. Emekli maaşlarına yapılacak zamlar da netleşmeye başladı.

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı 3 Ocak tarihinde belli olacak. Milyonlarca emeklinini beklediği zam için geri sayım başladı.

Zam oranlarını gösterecek enflasyon verilerinin açıklanacağı 3 Ocak tarihi merakla beklenirken, ipuçları da geliyor.

Merkez Bankası'nın son beklenti anketinde 2019 yılı TÜFE tahmini yüzde 11.62 çıktı.

Buna göre Temmuz-Aralık enflasyonu yüzde 6.29 olacak.

Tahmin gerçekleşirse zam oranı, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde yüzde 6.29, memur emeklilerinde yüzde 5.29 olacak.

En düşük esnaf emeklisi aylığı bin 780, Bağ-Kur tarım emeklisi aylığı da bin 327 liraya ulaşacak.

SSK'lılarda en düşük maaş ise 2000'den önce emekli olanlarda 2 bin 107, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 256 liraya yükselecek.

Memur emeklilerine ise en az 2 bin 522 lira yerine 2 bin 656 lira ödenecek.

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