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30 Eylül 2019 Pazartesi 12:45:15 | Son Güncelleme: 30 Eylül 2019 Pazartesi 12:49:02

Emekli maaşını yüksek hesaplama formülü nedir? Yeni SSK, SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama sistemi nedir?

Emeklilik hayali kuran vatandaşların merakla araştırdığı "Emekli maaşı nasıl hesaplanır? Emekli olunca ne kadar maaş alırım?" sorularına yenileri eklendi. Vatandaşlar "Emekli maaşını yüksek hesaplama formülü nasıl? Yeni SSK, SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama sistemi nedir? sorularının yanıtını araştırıyor. Emekliler ve emekli adayları, 'karma' emekli aylığı hesaplama sistemi yerine bütün dönemleri kapsayan tek bir aylık hesaplama sistemine geçilmesini istiyor. Emekli yeni maaş hesaplama formülü ile ilgili merak edilen detaylar ve Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün'ün açıklamaları haberimiz içerisinde yer alıyor.

Emekli yeni maaş hesaplama formülü nasıl? SSK, SGK ve Bağ-Kur emekli yeni maaş hesaplama Yeni emekli maaşı hesaplama formülü nasıl? Yeni SSK, SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama sistemi nedir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Emeklilik hayali kuranlar ve emekli olan vatandaşlar 'karma' emekli aylığı hesaplama sistemi yerine bütün dönemleri kapsayan tek bir aylık hesaplama sistemine geçilmesini istiyor.

EMEKLİ MAAŞINI YÜKSEK HESAPLAMA SİSTEMİ NEDİR?
 
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, aylıkların hesaplanmasında 'karma sistem' uygulamasının kazanılmış haklarda kayıplara neden olduğunu ifade ediyor.  Ergün "2000 öncesi, Ocak 2000-Eylül 2008 ve Ekim 2008 sonrasında çalışması olanlara uygulanan karma emekli aylığı hesaplaması, aylıkları düşüren bir sisteme dönüşmüştür.  Bütün dönemleri kapsayan tek bir kriter üzerinden emekli aylıklarının hesaplanması ile ilgili değişikliklere gidilmelidir" dedi.


  
SSK, SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA FORMÜLÜ NASIL?

Emekli aylıkları hesaplama sistemini belirleyen güncellenme katsayısı ile aylık bağlama oranının sosyal güvenliğin evrensel normuna göre yeniden belirlenmesi gerektiğini belirten Ergün, şunları ifade etti:

"Ekim 2008 öncesi dönem için milli gelir artışının yüzde 100'ü aylıkların hesaplanmasında değerlendirilirken, Ekim 2008 sonrası dönemde yüzde 30'unun dikkate alınması aylıkları düşüren birinci etken olmuştur. 

Ekim 2008 öncesinde her 360 gün prime yüzde 2.6 aylık bağlama oranı yansıtılırken, Ekim 2008 sonrasında bu oranın yüzde 2 olarak uygulanması aylıkları düşüren ikinci etken olmuştur. 
  
Emekliler, karma emekli aylığı sistemi yerine bütün dönemleri kapsayan ve kendi içerisinde eşitliği sağlayan tek bir emekli aylığı hesaplama sistemine geçilmesini istiyor."

EMEKLİ OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emeklilerin ocak zammına ilişkin yeni ipucu, Merkez Bankası’nın beklenti anketinden geldi. Ekonomistlerle yapılan eylül ayı beklenti anketinde yer alan yüzde 13.96’lık 2019 yılı enflasyon tahmini, artışa ilişkin beklentileri ortaya koydu. Buna göre, emeklilerin ocak zammında belirleyici olacak 2019’un ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 8.52 çıkabilecek.

Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında da yüzde 8.52 artış gerçekleşecek. Eğer bu tahmin gerçekleşirse en düşük maaş, esnaf emeklilerinde 1.675 liradan 1.817 liraya çıkacak. 1.249 lira olan Bağ-Kur tarım emeklilerinin taban aylığı da 1.355 liraya ulaşacak. 

SSK emeklilerinde en düşük maaş ise 2000’den önce emekli olanlarda 1.982 liradan 2 bin 151 liraya, 2000’den sonra emekli olanlarda 1.181 liradan 1.282 liraya yükselecek. Merkez Bankası’nın 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 13.90. Bu tahmine göre 2019’un ikinci yarısındaki enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 8.46 olacak. Emekliler kesin oranı, 3 Ocak’ta öğrenecek.

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