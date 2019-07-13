Emekli maaşını artıran 8 formül

  • Bist 100
    97098.3
  • Dolar
    5,7234
  • Euro
    6,4662
  • Altın
    258,4100
İstanbul
22 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Süper Ligin en pahalı isimleri Abdulkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı oldu Süper Ligin en pahalı isimleri Abdulkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı oldu
MSB: Pençe-2 Operasyon Planı çerçevesinde yeni bir harekat başlatıldı MSB: Pençe-2 Operasyon Planı çerçevesinde yeni bir harekat başlatıldı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan "15 Temmuz" töreninde dosta güven düşmana korku veren açıklama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan "15 Temmuz" töreninde dosta güven düşmana korku veren açıklama
Westerlo 2. Başkanı Hasan Çetinkaya: Hazard bir gün Fenerbahçe’de oynayacağını söyledi Westerlo 2. Başkanı Hasan Çetinkaya: Hazard bir gün Fenerbahçe’de oynayacağını söyledi
CHP'lileri milyonluk telefon faturası kesmedi! Sıra posta giderinde CHP'lileri milyonluk telefon faturası kesmedi! Sıra posta giderinde
Emre Mor transferinde büyük kriz: Bizi devreden çıkarmaya çalıştılar Emre Mor transferinde büyük kriz: Bizi devreden çıkarmaya çalıştılar
Sancaktepe'de iki aile arasında çıkan kavgayı ayırmaya gelen polis taşlı saldırıya maruz kaldı Sancaktepe'de iki aile arasında çıkan kavgayı ayırmaya gelen polis taşlı saldırıya maruz kaldı
Japonya 6,1 büyüklüğünde depremle sarsıldı: Can kaybı yok Japonya 6,1 büyüklüğünde depremle sarsıldı: Can kaybı yok
Fernando, Galatasaray'ın kendisini bırakmaya yanaşmadığını açıkladı Fernando, Galatasaray'ın kendisini bırakmaya yanaşmadığını açıkladı
S-400'lerin teslimatında 2. gün S-400'lerin teslimatında 2. gün
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, BM'nin ülkesine yönelik raporunu kınadı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, BM'nin ülkesine yönelik raporunu kınadı
Terör örgütü Pençe'lenmeye devam ediyor! Kuzey Irak'a yapılan hava harekatıyla hedefler imha edildi Terör örgütü Pençe'lenmeye devam ediyor! Kuzey Irak'a yapılan hava harekatıyla hedefler imha edildi
Fenerbahçe, Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı Fenerbahçe, Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı
Nepal'de sel ve toprak kaymaları onlarca insanın canına mal oldu Nepal'de sel ve toprak kaymaları onlarca insanın canına mal oldu
Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ) büyük operasyon: 27 gözaltı Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ) büyük operasyon: 27 gözaltı
Haluk el verdi Haluk el verdi
Nursuz ve tatsız kadın’ Nursuz ve tatsız kadın’
Yeni hayata Cameron imajı Yeni hayata Cameron imajı
Fotoğraf isyanı Fotoğraf isyanı
Yeni akım: Ufo dansı Yeni akım: Ufo dansı
Canı sıkılmış Canı sıkılmış
Tarımsal kalkınmaya 100 bin lira hibe Tarımsal kalkınmaya 100 bin lira hibe
Turkısh Cargo'dan güçlü büyüme Turkısh Cargo'dan güçlü büyüme
Emekli maaşını artıran 8 formül Emekli maaşını artıran 8 formül

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Temmuz 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 09:41:16

Emekli maaşını artıran 8 formül

Emekli aylığını çalışırken artırmak mümkün. Ancak maaşı yükseltmenin bazı kuralları var. Askerliğini bitiren, doğum yapan ve yurtdışında bulunanların borçlanma hakkı bulunuyor.

Son yıllarda devreye giren uygulamalarla, emekli aylığı bağlama oranları düştü. 2000 yılından önce emekli olan bir işçinin en düşük emekli maaşı 1.980 lira, 2000 sonrasında emekli olanın ise en düşük maaşı 1.555 lira oldu. Emekliler bu rakamları yetersiz bulurken, aslında çalışma hayatında bu miktarı yükseltebilmek mümkün. En önemli parametre brüt maaşınız. Bu maaş eğer 3 bin lira ve üzerindeyse ileride maaşınız artacak. Asgari ücret ise azalacak. Emekli maaşını artıran 8 formülü şöyle sıraladık:

ERKENDEN PLAN YAPIN

Emekliliğinizi planlarken, son bir 2 yılı düşünmeyin. Şimdiden yani eğer imkanınız varsa 8-10 yıl öncesinden planınızı yapın. Böylece alacağınız maaşı daha da artırabilirsiniz. Çünkü maaş hesaplanırken kazançlarınızın tamamına bakılıyor.

SGK DAHA AVANTAJLI

Bağ-Kur yerine SGK'dan emekli olmak daha avantajlı. SGK'dan emekli olma imkanınız varsa; isteğe bağlı sigorta, tarım SGK, tarım Bağ-Kur, zorunlu Bağ-Kur seçeneklerini ikinci planda tutun.

İKRAMİYEYİ BRÜTE EKLETİN

Aylık kazancınız maaşı belirleyen en büyük etken. Dolayısıyla öncelikle gerçek maaşınızın bordroda olmasına özen gösterin. Asgari ücretten gösterilmesine razı olmayın. Ayrıca düzenli nakit ödemeleriniz varsa (ikramiye, prim, kira yardımı vs) bunların da brüt kazanca eklenip eklenmediğine dikkat edin.

YILDA 70 TL ARTIRIN

Çok çalışmak ya da çok fazla günü olmak tek başına maaşı etkilemiyor. Hatta günü daha az olan birisi günü fazla olandan daha çok maaş alabiliyor. Burada sizin brüt maaşınız yani prime esas kazancınız önemli. Yukarıda söylediğimiz gibi maaşınız 3 bin lira ve üzerindeyse yıllık 60-70 lira kazancınız olur.

İKİNCİ İŞE SICAK BAKIN

Eğer imkanınız varsa birden fazla yerde sigortalı çalışmak, prime esas kazancınızı yükseltecektir. Kaç yerde sigortalı olursanız olun bir ayda 30 gün sayılır. Ancak kazancınız toplanacağından yükselir.

TAVANDAN PRİM ÖDEYİN

İster SSK'lı olun ister Bağ-Kur'lu, son 3.5 yılda SGK'ya tavandan (10 bin 705,50 liradan) kazanç bildirilirse, (geçmişi hep asgari ücret yatsa da) tavandan bildirilen her ay için ileride alınacak emekli aylığı yaklaşık 15-20 lira artar. 3.5 yılda tavandan kazanç bildirenlerin maaşında 800 liraya yakın artış görülebilir.

SON 3.5 YIL ÖNEMLİ

Hangi kurumda olursanız olun, son 3.5 yılda (1261 gün) SGK'lı olursanız emekliliğiniz SGK şartlarından hesaplanacak. Yüksek kazanç bildirerek hem daha erken emekli olur hem de yüksek maaş alırsınız.

TAHSİS FORMUNA DİKKAT

Emeklilik başvurusu yaparken doldurulan 'Tahsis Formu'ndaki bakmakla yükümlü kişi hanesine 'eş', 'çocuk' gibi yakınlarınızı eklemeyi unutmayın. Maaş hesaplanırken aylık bağlama oranını yükseltici etki yapacaktır.

S-400'lerin teslimatında 2. gün
Sancaktepe'de iki aile arasında kavga
Kuzey Irak'a yapılan hava harekatıyla hedefler imha edildi
Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ) büyük operasyon: 27 gözaltı
Eden Hazard: Bir gün Fenerbahçe'de oynayacağım
Dengeleri değiştirecek teslimat
Maduro'dan BM raporuna karşı sert ifadeler
Emekli maaşını artıran 8 formül
Başkan Erdoğan'dan 'Milli ağaçlandırma bayramı' müjdesi
F.Bahçe transferde bombayı patlattı! Yıldız futbolcu imzayı attı
Yol vermedi diye yol kesip, tehdit eden taksici kamerada
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 15 Temmuz anmasına davet
Aslı Aydıntaşbaş'ın tweeti sosyal medyanın diline düştü
Fatih'te dükkanının önüne park ettirmeyen kuaförü vurdu
"Türkler beni bırakmak istemedi"
ABD Temsilciler Meclisinden İran'a askeri müdahale düzenlemesi
Pentagon'dan Türkiye'ye S-400 açıklaması: F-35'lerle ilgili duruşumuz değişmedi
Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı
Seda Sayan: Şeyma Subaşı hapse girebilir! Kitabı acilen toplatılmalı...
BM'den Esed rejimine 'İdlib' kınaması
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ