Emekli maaşı ocak zammı ne kadar? SSK, Bağkur, SGK emekli maaşı intibak yasası son durum nedir? TÜED’den seyyanen artış önerisi

Emekliler, emekli maaşı intibak yasasını bekliyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 355 liraya varan zam yolunu açacak intibak düzenlemesinin akıbeti merak ediliyor. Emekli maaşı intibak yasası son durum nedir? Emekli intibak zammı nedir, emekli Ocak zammı ne kadar olacak? sorularının yanıtı araştırılıyor. Bir yandan emekli maaşı intibak yasası görüşmeleri beklenirken, diğer yandan da emekli Ocak zammı beklentileri ve önerileri gündemde takip edilen konular arasında yer alıyor.

EMEKLİ MAAŞI İNTİBAK YASASI SON DURUM NEDİR?

Daha önce Vergi ve Sosyal Güvenlik Komisyonu’nda, özellikle 2.5 milyon Bağ-Kur’luyu ilgilendiren önemli prensip kararları alınmıştı. Bağ-Kur ve SSK arasındaki farkların eşitlenmesi gündeme gelmişti. Düzenleme hayata geçerse hem gelir hem de emeklilik süresinde, emekliler arasında eşitlik sağlanacak

Daha önce alınan kararla, işçi ve memurların emekliliği için istenen prim ödeme gün sayısı 7 bin 200, Bağ-Kur’lular için 9 bin gün olarak belirlenmişti. Sosyal güvenlikte adalet komisyonu, SSK’lı çalışanla, Bağ-Kur’lu çalışan arasındaki prim süresinin eşitlenmesini öngörmüştü. Edinilen bilgiye göre, konuyla ilgili tasarı hazırlandı ve bu yıl içinde Meclis’e sunulacak.

Ayrıca SGK kayıtlarında bulunan emekli Bağ-Kur’lulara verilen maaşlarda sehven oluşan eksiklikleri gidermek için düğmeye basıldı. Bu kapsamda, emeklilerin maaş dosyalarının yeniden tarandığı öğrenildi. İnceleme sonucunda eksik ödeme yapıldığı belirlenen Bağ-Kur’lulara, bu paralar iade edilecek. Maaş düzeltilecek, geriye dönük eksik ödenen tutarlar da toplu olarak verilecek.

Tasarı kabul edilirse, maaşlar 60 ila 550 liralık artacak.

EMEKLİ OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emeklilerin ocak zammına ilişkin yeni ipucu, Merkez Bankası’nın beklenti anketinden geldi. Ekonomistlerle yapılan eylül ayı beklenti anketinde yer alan yüzde 13.96’lık 2019 yılı enflasyon tahmini, artışa ilişkin beklentileri ortaya koydu. Buna göre, emeklilerin ocak zammında belirleyici olacak 2019’un ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 8.52 çıkabilecek.

Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında da yüzde 8.52 artış gerçekleşecek. Eğer bu tahmin gerçekleşirse en düşük maaş, esnaf emeklilerinde 1.675 liradan 1.817 liraya çıkacak. 1.249 lira olan Bağ-Kur tarım emeklilerinin taban aylığı da 1.355 liraya ulaşacak.

SSK emeklilerinde en düşük maaş ise 2000’den önce emekli olanlarda 1.982 liradan 2 bin 151 liraya, 2000’den sonra emekli olanlarda 1.181 liradan 1.282 liraya yükselecek. Merkez Bankası’nın 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 13.90. Bu tahmine göre 2019’un ikinci yarısındaki enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 8.46 olacak. Emekliler kesin oranı, 3 Ocak’ta öğrenecek.

TÜED'DEN EMEKLİLER İÇİN FLAŞ ÖNERİ

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi Ocak ayında maaşlara yapılacak zammı beklerken, TÜED'den flaş bir öneri geldi. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED)'in talebi: Enflasyona endekskli TÜFE'nin bırakılıp, 6 aylık seyyanen zam şekline geçirilmesi. Peki öneri kabul görürse, sistem nasıl olacak? merak ediliyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ- Kur emeklisinin zam oranında enflasyon belirleyici olurken, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) hesaplamada yeni bir sistem önerdi. TÜED Başkanı Kazım Ergün, enflasyona endeksli zam sisteminin bırakılıp seyyanen artış yöntemine geçilmesini istedi. Mevcut sistemde, SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık enflasyon (TÜFE) oranında zam alıyor.

Emekliler için uygulanmakta olan TÜFE'ye endeksli bu sistemin beklentileri karşılamadığını söyleyen Ergün, şöyle konuştu:

"Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenmiş 418 madde ve 895 çeşidi kapsayan enflasyon sepeti hesaplamaları, emeklinin yaşamakta olduğu ekonomik gerçekliklerin çok uzağındadır, emekli ailesinin harcama kalıplarına uymamaktadır. Emekli, yaşı gereği değişen ihtiyaçlarını esas alan harcama kalıplarıyla oluşturulmuş, yeni bir sisteme ihtiyaç duymaktadır. Emekli aylıklarındaki 6'şar aylık artışların, gelir adaletini gözetecek şekilde seyyanen yapılmasını istiyoruz.".