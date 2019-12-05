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05 Aralık 2019 Perşembe 12:39:54 | Son Güncelleme: 05 Aralık 2019 Perşembe 12:42:06

Emekli maaşı 2020 ne kadar olacak? 2020 zamlı emekli maaşı ne kadar olur?

Emekli maaşı 2020 ne kadar olacak? 2020 zamlı emekli maaşı ne kadar olur? sorularının yanıtı gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Milyonlarca emekli vatandaş heyecanla yeni yıl zammı bekliyor. Enflasyon oranlarının maaşlara etkisi merakla araştırılıyor. Son 5 aydaki enflasyondan yola çıkarak yaptığımız hesaplamaya göre; en düşük memur emekli maaşı yüzde 4+0.71 farkla 2.522 liradan 2.640 liraya çıkacak. 2020 zamlı emekli maaşı ile ilgili son gelişmeler haberimizde..

Toplu sözleşmeden 2020 için yüzde 4 artı 4 zam alan milyonlarca memur ile memur emeklisinin gözü açıklanacak enflasyon rakamlarıda. Emekli maaşı 2020 ne kadar olacak? 2020 zamlı emekli maaşı ne kadar olur? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. SSK ve Bağ-Kur’lulara, 2019’un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam gerçekleştirilecek. Emekli maaşına yapılacak zam oranı ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Toplu sözleşmeden 2020 için yüzde 4 artı 4 zam alan milyonlarca memur ile memur emeklisi açıklanacak enflasyon rakamlarını bekliyor. Bir ay sonra net rakamlar ortaya çıkacak olsa da dün TÜİK tarafından açıklanan son 5 aylık enflasyon verisi ocak ayından geçerli zammın da işaretlerini veriyor. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında enflasyon sırasıyla yüzde 1.36, 0.86, 0.99, 2, 0.38 olmak üzere kümülatif hesapta yılın ikinci altı ayı için yüzde 5.71’i yakaladı.

Posta Gazetesi'nin haberine göre, memurların ve memur emeklilerinin ocak zammı hakem kurulu tarafından ‘yüzde 4 zam ve 2019’un ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5’i aşarsa aşan kısım kadar fark’ şeklinde kararlaştırılmıştı. Yani anlaşılan tutarın üzerinde gerçekleşen her bir enflasyon oranı zamma ilave ediliyor. Temmuz-kasım dönemini kapsayan enflasyon, ikinci 6 aylık dönem (temmuz-aralık) için geçerli yüzde 5’lik zammı şimdiden aşmış durumda. Oluşan fark ise yüzde 0.71.

Toplu sözleşmeye göre ocakta yüzde 4 zammı cebe koyacak olan memur ve emeklisine son 1 ayda enflasyon eksi çıkmazsa en az yüzde 4+0.71 fark eklenecek. En?asyon ilk 6 ayda yüzde 5.01 artmıştı. Merkez Bankası’nın hede?ediği doğrultuda gerçekleşmesi halinde ikinci 6 ay için enflasyonun yüzde 6-6.5 olması yani farkın yüzde 1.5 civarında olabileceği öngörülüyor. Net sonuç ocak ayının ilk haftasında görülecek.

SSK ve Bağkur emeklisi ise her yıl ocak ve temmuzda, son 6 aylık en?asyon oranına göre zam alıyor. Toplu sözleşme burada geçerli değil. Dünkü en?asyon verilerine göre şu anda SSK ve Bağkurlu emeklilerin alacağı en düşük zam yüzde 5.71. Aralık ayındaki rakamla birlikte zam oranının yüzde 6’yı aşması, yıllıkta da yüzde 11-12 seviyesini yakalaması bekleniyor.

MAAŞLARA ETKİSİ NE OLACAK?

Son 5 aydaki enflasyondan yola çıkarak yaptığımız hesaplamaya göre; en düşük memur emekli maaşı yüzde 4+0.71 farkla 2.522 liradan 2.640 liraya çıkacak. En düşük memur maaşı ise farkla birlikte 3.724 liradan 3.899 liraya yükselecek. Enflasyon Merkez Bankası’nın beklentisine göre gerçekleşirse yüzde 6.5 artışla 2.685 liraya çıkacak. 2000 yılından önce emekli olan SSK’lının taban maaşı ise yüzde 5.71’lik kümülatif enflasyona göre 1.983 liradan 2.096 liraya, Bağkurlu esnafın en düşük emekli maaşı 1.676 liradan 1.772 liraya yükselecek.

TEMMUZ AYINDA NE KADAR ZAM YAPILDI?

SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 5 oranında zam yapıldı. Memurlara da yüzde 6 oranın zam gerçekleştirildi.

Temmuz zammı sonrası en düşük SKK 2008 öncesi emekli aylığı 2.000 TL, SSK 2008 sonrası en düşük emekli aylığı 1.181 TL, Tarım Bağ-Kur aylığı 1.332 TL, EsnafBağ-Kur aylığı 1.688 TL oldu.

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