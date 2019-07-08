Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Kurban Bayramı ikramiyesi hangi tarihte ödenecek? sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Her bayramda verilen bayram ikramiyeleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Ramazan Bayramı için ödenen bayram ikramiyesini 31 Mayıs’ta alan emekliler, Kurban Bayramı için ikramiyelerini ne zaman alacaklarını araştırmaya başladılar bile. Emeklilere bu yılda Kurban Bayramı öncesi bin lira bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek. Milyonlarca emekli, bu yılın ikinci bayram ikramiyesini de Kurban Bayramı öncesinde alacak. Emekli bayram ikramiyeleri hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm detaylar...

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ramazan Bayramı için ödenen bayram ikramiyesini 31 Mayıs'ta alan emekliler, Kurban Bayramı için ikramiyelerini Ağustos ayında alacaklar. Bu sene Kurban Bayramı 11-14 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak. Buna göre de ikramiyelerin 5-9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

Şehit yakınları ve gaziler

Ölüm aylığı alanlar

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

Geçici köy korucuları

Şeref aylığı alanlar

Şampiyon sporcular,

Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.

YENİ EMEKLİ OLANLAR İKRAMİYE ALABİLECEKLER Mİ?

2019'da Kurban Bayramı'nın 11-14 Ağustos tarihlerine denk gelmesi ile ikramiyelerin 5 ila 9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Bu tarihten önce emekli olanlar bin TL'lik bayram ikramiyesini alabilecekler.

BAYRAM İKRAMİYESİ ARTTI MI?

Bayram ikramiyesinin tutarı geçen yıl çıkartılan yasayla sabit olarak belirlendi. İkramiyenin artırılabilmesi için yasa değişikliği gerekiyor. Dolayısıyla bu yıl da emekli ikramiyelerinde rakam 1000'er lirayı geçmeyecek.