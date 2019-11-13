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13 Kasım 2019 Çarşamba 14:49:58 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 14:50:38

Elektrikte serbest tüketici sayısı katlandı

Elektrikte serbest tüketici hakkını kullanan abone sayısı son 9 ayda yüzde 114 arttı.

Türkiye'de elektrikte şubat ayında 130 bin olan serbest tüketici sayısı, ekim sonu itibarıyla yüzde 114 artışla 278 bine yükseldi.

Yıllık elektrik tüketimi bin 600 kilovatsaat ve üzeri olan aboneler sistemde serbest tüketici olarak tanımlanıyor. Bu aboneler, yaptıkları anlaşmalar üzerinden elektriğini istedikleri tedarik şirketinden alma hakkını kazanıyor.

Son dönemde elektrik fiyatlarındaki artışlar nedeniyle daha uygun fiyatlarla elektrik almak isteyen serbest tüketiciler, perakende elektrik tedarik şirketleriyle pazarlığa oturdu. Bu dönemde elektrik tedarik şirketlerinin, kar marjına bağlı olarak abonelere ulusal tarifeye göre daha uygun fiyatlarla teklif verebilir hale gelmesi, serbest tüketici sayısını artırdı.

Böylece Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, şubat ayında 130 bin olan serbest tüketici sayısı, ekim sonu itibarıyla yüzde 114 artışla 278 bine çıktı.

Bu rakamın yaklaşık 239 bini ticarethane grubundaki abonelerden oluşuyor. Elektrik tedarik şirketleri bu abonelere ulusal tarifeye oranla yaklaşık yüzde 20'ye kadar daha ucuz elektrik satışı yapabiliyor. Sanayi grubundaki 11 bin 700 serbest tüketici ise ulusal tarife üzerinden yüzde 7-13 indirimli elektrik satın alabiliyor.

Mesken, aydınlatma, tarımsal sulama ve diğer abone gruplarındaki 27 bin 300 serbest tüketici ise tedarikçi şirketler üzerinden indirimli elektrik alabiliyor.

35 milyon mesken abonesi ulusal tarifede

Kolen Enerji Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, sanayi grubunda enerji birim fiyatının kilovatsaat başı 49 kuruş ve ticarethane grubunda 54,3 kuruş olduğunu söyledi.

Mesken enerji birim fiyatının ise kilovatsaat başına 36,4 kuruş olduğunu dile getiren Karayurt, "35 milyon civarındaki mesken abonesinin tarifesi, ulusal mesken tarifesi. Her ne kadar üst üste zam geldi denilse de hala maliyetlerin altında kaldığı için mesken abone grubu serbest tüketicilerinde henüz hareket yok. Enerji tedarik şirketlerinin bu koşullarda mesken abonelerine enerji sağlamaları imkansız denecek kadar zor." diye konuştu.

Karayurt, mesken tarafında süratle serbestleşme sürecine girilmesi gerektiğini belirterek, "Ne kadar çok serbest tüketici olursa, pazar o kadar rahatlar ve liberalleşir. Serbestleşmeyi mümkün kılan en önemli etken ise yatırımcı için pazarın cazip ve güvenilir olması." dedi.

Ticarethane ve sanayi grubundaki hareketlenmenin de devam etmesini beklediklerini söyleyen Karayurt, toptan ticaret tarafında da benzer seviyede bir hareketlilik oluşması durumunda serbest tüketici hakkını kullanan abone sayısının milyona ulaşabileceğini ifade etti.

(AA)

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