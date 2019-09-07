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07 Eylül 2019 Cumartesi 14:55:13 | Son Güncelleme: 07 Eylül 2019 Cumartesi 14:56:03

Elektrikli bisiklette yerli batarya dönemi

Dünyanın en prestijli bisiklet fuarlarından Eurobike'ta görücüye çıkan yerli bataryaya sahip elektrikli bisiklet büyük beğeni topladı.

Salcano Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerli bataryaya sahip elektrikli bisikletin, Vestel ve Salcano'nun ortak çalışmasıyla hayata geçirildiğini söyledi.

Vestel'e ellerinden gelen desteği verdiklerini anlatan Akgül, elektrikli bisiklet konusunda Türkiye’nin önemli bir noktaya gelmesini istediklerini aktardı. Elektrikli bisiklet için geliştirilen yerli bataryanın önemini vurgulayan Akgül, "Vestel'in bu alana girmesi bizim için çok önemliydi. Yapılan çalışmaların sonucunda ilk yerli bataryaya sahip bisikleti sergiliyoruz." ifadesini kullandı.

Akgül, söz konusu bataryayla elektrikli bisiklette yüzde 50’nin üzerinde yerlilik oranı yakaladıklarını belirterek, "Bu bisikletlere rahatlıkla yerli malı diyebiliriz." dedi.

"Bataryaya talep daha yüksek"

Vestel Elektronik Batarya Sistemleri Sorumlusu İlker Gültekin de batarya sistemleri ekibi kurduklarını ve ilk proje olarak elektrikli bisikleti seçtiklerini ifade etti.

Bataryaların, dronelardan elektrikli bisikletlere birçok yerde kullanıldığına işaret eden Gültekin, "Hangisinden başlayalım diye araştırma yaparken, Avrupa’da elektrikli bisikletlerle ilgili çok ciddi bir pazar olduğunu gördük. Elektrikli bisikletler için yerli batarya çalışmasına başladık ve 5 ay gibi kısa bir süre içerisinde sıfırdan, çalışan 2 prototip yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Bataryaya talebin, elektrikli bisiklete talepten yüksek olduğuna dikkati çeken Gültekin, "Çünkü 2-3 sene içerisinde eskiyen pillerin değiştirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Sırada elektrikli otomobil bataryası var

Gültekin, Avrupa'da bataryaya çok ciddi talep olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Avrupa’da bataryaya olan talep 5 milyonu buluyor. Bunun hepsi Çin’den karşılanıyordu. Avrupa’nın Çin mallarına gelen anti-damping vergisi uygulamasıyla, malzemelerin de Avrupa'da üretilmesi gerekliliği doğdu. Bu Türkiye bisiklet sektörü için çok büyük bir avantaj. Çinli rakiplere göre bir adım öne geçiyorlar. Salcano'nun yanı sıra diğer üreticilerle de görüşüyoruz. Onlar da çok ilgi gösterdiler. Pazar hazır, müşteri hazır ve elektrikli bisiklette kullanılan batarya, elektrikli otomobilde kullanılanla aynı, sadece küçük boyutlu olanı. Dedik ki elektrikli bisikletten başlayalım, ileride zaten yerli araca pil yapma hedefimiz var. Bu da başlangıç için güzel bir referans olur. Elektrikli bisiklet bataryaları için İzmir'de sıfırdan bir fabrika kuruyoruz."

(AA)

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