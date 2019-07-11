Elektrik üretimine yerli doping

Türkiye yerli ve milli enerji alanında yaptığı yatırımları hız kesmeden sürdürürken, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjinin payı da her geçen gün artıyor. Böylelikle elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırmaya yönelik atılan adımlar, ithal enerji payını azaltarak cari açığın kapanmasına da katkı sağlıyor.

ENERJİYE EN FAZLA KATKI HES'TEN



Rüzgar enerjisinden güneş enerjisine, HES projelerinden YEKA projelerine, denizlerde ve karada yapılan sondaj çalışmalarına kadar her alanda hayata geçirilen yatırımlar, pozitif etkisini göstermeye devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de bu yılın ilk 6 ayında 141 milyar 636 milyon 680 bin kilovatsaat elektrik üretildi. Geçen yılın aynı döneminde 141 milyar 844 milyon 345 bin kilovatsaat üretim yapılmıştı. Yılın ilk yarısında üretilen elektrikte doğalgazın ortalama payı yüzde 16'da kalırken, ithal kömürün payı yüzde 17.78, yerli kömürün payı yüzde 16.94 oldu. Aynı dönemde hidroelektrik santrallerının payı ortalama yüzde 35.77 olarak en fazla katkıyı sağlayan kaynak olarak hesaplandı.



YENİLENEBİLİRİN PAYI %16 ARTTI

Rüzgar enerjisinin payı yüzde 7.25 olurken, söz konusu dönemde üretilen enerjinin kalan kısmı ise jeotermal, güneş, fuel-oil, biyokütle gibi diğer kaynaklardan sağlandı. Böylece, bu yılın ilk yarısında üretilen elektrikte yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yaklaşık yüzde 66.22 olarak kaydedildi. Geçen yılın ilk yarısında bu rakam yüzde 50.76 olarak hesaplanmıştı. 2019'un ilk yarısında elektrik üretiminde en yüksek paya sahip kaynak yüzde 35.77’yle hidroelektrik santralleri olurken, geçen yıl aynı dönemde yapılan üretimde en büyük pay yüzde 29.06’yla doğalgazın olmuştu.