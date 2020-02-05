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05 Şubat 2020 Çarşamba 13:04:04 | Son Güncelleme: 05 Şubat 2020 Çarşamba 13:07:19

Elektriğe yeni tarife geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği tüketmek isteyen kullanıcılar için bir tarife üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirterek, isteyen abonelerin tedarik şirketleri vasıtasıyla bu tarifeden yararlanabileceğini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Jeotermal Kongresi'nde elektrikte kurulu güç içinde yerli ve yenilenebilir kaynakların payının artırılması için yatırımların devam  ettiğini söyledi.

"Mottomuz daha çok yerli, daha çok yenilenebilir, hedefimiz ise  bağımsız enerji, güçlü Türkiye" diyen Dönmez, geçen yıl sonu itibarıyla  elektrikte kurulu gücün 91 bin 300 megavata yükseldiğini, üretimin yüzde 62’sinin  yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılandığını anımsattı.

Dönmez, yenilenebilir enerjide kurulu gücün 44 bin 767 megavata  ulaştığını ve bu miktarın Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları yarışmalarıyla  daha da artacağını ifade etti.

JEOTERMALDE HEDEF DÜNYA LİDERİ OLMAK

Bakan Dönmez, jeotermalde kurulu gücün 2000'li yılların başında sadece  15 megavat olduğunu ve geçen yıl sonu itibarıyla bunun 1525 megavata yükseldiğini  bildirdi.

Türkiye'nin jeotermalde kurulu güçte Avrupa'da birinci, dünyada  dördüncü sıraya yükseldiğini anlatan Dönmez, "Şimdi hedefimiz daha yüksek.  Jeotermal kaynaklı kurulu güçte dünyada birinci olacak ve Avrupa ile de farkı  giderek açacağız. Halen ön lisans aşamasında olan projelerimiz var. Bunları da  dikkate aldığımızda jeotermalde kurulu gücümüzü yakın bir zamanda 2 bin  megavatlara seviyesine yükselteceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Dönmez, jeotermal enerjinin sadece elektrik üretiminde değil aynı  zamanda tarımda, seracılıkta ve turizmde de kullanıldığını anımsatarak, "2000'li  yılların başında 500 dönümlük sera ısıtması jeotermalle gerçekleştirilirken bugün  bu sayı yaklaşık 4 bin 300 dönüme yükseldi. Turizmde de yaklaşık 18,5 milyon  insanın faydalandığı 400 otel ve kaplıcanın kullandığı termal suyun enerjisini de  jeotermalden karşılıyoruz. Toplam jeotermal ısı potansiyelimizi göz önüne  aldığımızda toplamda 1 milyonun üzerinde yatak kapasiteli termal tesisleri hayata  geçirebilecek imkanımız var." diye konuştu.

Bu yılın sonuna kadar işletmeye giren ve YEKDEM'e dahil olan lisanslı  jeotermal santrallerine destek olmaya devam edeceklerini aktaran Dönmez, şunları  kaydetti:

"Biz her zaman yerli ve yenilenebilir enerjiden yana olduk. Rotamızı,  hedeflerimizi ve politikalarımızı bu felsefeyle belirledik. Sadece yerli ve  yenilenebilir kaynaklı enerji üretimini değil, aynı zamanda kullanımını da  yaygınlaştıracağız. Bu amaçla isteyen tüketiciler için yenilenebilir enerji  tarifesi üzerinde çalışıldığını daha önce söylemiştik. Bu tarifeyle, sadece  yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriği tüketmek isteyen kullanıcılara bu  fırsatı vereceğiz. Tarife ile ilgili çalışmalar sürüyor. Şu anda TBMM'nin ilgili  komisyonunda tarife üzerinde çalışılıyor. Meclisimizin takvimine göre süreç  tamamlanacak. Sonrasında EPDK ilgili tarifeyi yayınlayacak. Böylece isteyen  aboneler tedarik şirketleri vasıtasıyla bu tarifeden yararlanabilecek. Arzu eden  abonelere de yeşil enerjiyi kullandıklarına dair bir sertifika vermeyi  planlıyoruz."

(AA)

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