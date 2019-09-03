Elazığ'ın kuru domatesleri dünya sofralarında

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde girişimci Mehmet Tosun'un, devlet desteğiyle üretip kuruttuğu domatesler dünya sofralarını süslüyor.

Tosun, 12 yıl önce Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle 5 dekar alanda domates üretimine başladı. Zamanla devletin desteğiyle üretim alanını 700 dekara çıkaran Tosun, yaklaşık 70 kadına da istihdam sağladı.

Her yıl nisanda ekilen ve temmuz ayında hasat edilen domatesler aynı alanda serilen beyaz örtüler üzerinde ikiye bölünerek, yaklaşık bir hafta kurumaya bırakılıyor.

Elde edilen kuru domatesler firmalar aracılığıyla Avrupa, Japonya ve Çin gibi Uzak Doğu ülkeleri ile ABD'ye ihraç ediliyor.

Hedef, 100 ton kurutulmuş domates ihracatı



Lezzetiyle dünya mutfaklarının da tercihi olan kuru domateste hedef bu yıl 100 ton ihracat.

Girişimci Mehmet Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 yıldır kurutmalık domates üretimi yaptığını belirterek, amacının tarımsal üretimi endüstriye dönüştürüp, ekonomiye katkı sunmak olduğunu söyledi.

Üretime deneme amaçlı 5 dekar alanda başladığını, istenilen kalitede ürün elde etmeye başlayınca üretim yaptığı alanın 700 dekara ulaştığını dile getiren Tosun, bu sürede devlet desteğinden faydalandığını aktardı.

Bu destek sayesinde her yıl büyüdüklerini, üretimde ulusal ve uluslararası alanda gerekli değere ulaştıklarına dikkati çeken Tosun, elde ettikleri başarıda hava şartlarının da büyük katkısı olduğuna işaret etti.

Tosun, 700 dekar alanda ürettiği 2 bin tonu aşkın domatesten 100 ton kuru domates elde etmeyi hedeflediklerini ifade ederek, "İhracatçı firmalara ürün temin ediyoruz. Ekolojik şartlara göre birçok ülkede kurutma imkanı olmadığından dolayı 100'ü aşkın ülkeye kurutulmuş domates ihracatı gerçekleştirilmektedir." dedi.

"Rusya da artık yeni bir pazar"



Birçok ülkede kurutmalık domatesin hem geleneksel damak tadı olarak hem de hazır çorba sanayisi ile fast food ürünlerde kullanıldığını vurgulayan Tosun, şunları kaydetti:

"Kore, Japonya, Avustralya en büyük pazar. Rusya da son yıllarda ülkemizden kuru domates alımı için girişimlerde bulundu. Rusya da artık yeni bir pazar alanı olarak listede yerini almaktadır. Kuru domates ülkemizde daha çok Ege Bölgesi'nde üretilmekte. Elazığ da ekolojik olarak o bölgeye eş değer durumda. Domates artık dünyada birçok mutfakta un, şeker, yağdan sonra dördüncü temel tüketim maddesi. Salça, ketçap, kurutma olarak her evde bulunan bir tarım ürünü."

(AA)