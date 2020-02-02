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02 Şubat 2020 Pazar 10:16:49 | Son Güncelleme: 02 Şubat 2020 Pazar 10:54:28

Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması: Dünyanın hiçbir yerinde 48 yaş yaşlı olarak kabul edilmiyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon TL daha kaynak aktaracağız." dedi. EYT ile ilgili açıklama yapan Bakan Selçuk, "EYT bekleyenlerin ortalama yaşı 48. Dünyanın hiçbir yerinde 48 yaş yaşlı olarak kabul edilmiyor. Geçen yıl emekli ettiğimiz nüfusun ortalaması 52-53 bandında. Bunun 65 yaşa dönmesi 2048 yılını bulacak." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, önemli açıklamalarda bulundu. CNN Türk ekranlarında Hakan Çelik'in Hafta Sonu programında Bakan Selçuk, deprem bölgesine yapılan yardımların yanında 5 milyon liralık ek kaynağın da aktarılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle:

Ülkemiz deprem bölgesinde yer alıyor, daha hazırlıklı olmak için uğraşıyoruz. Afet anlarında tüm bakanlıklarla işbirliği içinde çalışıyoruz. Elazığ ve Malatya'yı etkileyen depremin ardından psikososyal destek grubumuz bölgeye gitti. Bakanlık olarak Elazığ ve Malatya'da GSS prim borçlarını 3 ay süreyle öteledik. Depremin ardından ilk olarak 8 milyon liralık kaynak aktarıldı. Önümüzdeki hafta bölge için 5 milyon TL daha kaynak aktarılacak. Bakanlık olarak ilk günden itibaren sahadayız. Kötü haberlerde beraberlik bilinci bizi sarmalıyor. 
 
SOSYAL YARDIM ÇALIŞMALARI
 
Sosyal yardımlar devletin şefkat eli. Sosyal dayanışmayı her zaman diri tutan bir milletiz. 2002'de 2 milyar TL olan sosyal yardımlar bütçesi 55 milyar TL'ye ulaştı. Dünyada yoksulluğu en fazla azaltan ülke konumundayız. Biz ultra sosyal bir devletiz. Bütçemizi 55 milyar TL'ye yükseltirken sosyal yardım programlarımızı da geliştirdik. 43 farklı sosyal yardım programımız var. 
 
ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
 
Asgari ücret esasında iş verenin vereceği mimum ücret. Dolayısıyla biz o ücretin altında kimseinin çalışmasını kabul etmiyoruz. Asgari ücret sanılanın aksine sadece devlet tarafından verilmiyor. Devlette beraber üçlü bir komisyon var. Bunun içnide iş veren var işçi var ve devletin oluşturduğu asgari ücret tespit komisyonu var. Ve burada aslında devletin görevi birnevi hakemlik yapmak. Müzakere süreci iş veren ve işçi arasında veriliyor.
 
ENGELLİ VE YAŞLI BAKIMLARI
 
Engellilerimiz ve yaşlılarımız bizim için çok önemli. Yaşlılarımıza yönelik hem bakım hizmetlerimiz hem de huzurevlerimiz var. 2020 yılı bakım merkezlerinde kalite yılı olacak. Gündüzlü bakım merkezleri çok önemli. Bakım merkezleri için belli standartlar oluşturduk. Bakım merkezlerine kalite puanı ile teşvik gelecek. 
 
Türkiye'de yaklaşık olarak nüfusumuzun yüzde 7'si engelli. Erişilebilirlik noktasında istediğimiz seviyede değiliz. Cumhurbaşkanımız da 2020 yılını erişilebilirlik yılı ilan etti. Engellilerimiz için erişilebilir yaşam hedefliyoruz. Erişilebilirlikte farkındalığı artırmak istiyoruz.
 
EYT SORUSU

Emeklilikte Yaşı Tutmayanlar demeyi tercih ediyoruz. Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor. Maliyet hesapları var. Prensipte de sorunu var. Emeklilik dediğimiz şey teknik olarak kullandığımız tabirde "Yaşlılık aylığı". Yaşlılık aylığı yaşlı olunca alınır. Dolayısıyla EYT bekleyenlerin ortalama yaşı 48. Dünyanın hiçbir yerinde 48 yaş yaşlı olarak kabul edilmiyor. Geçen yıl emekli ettiğimiz nüfusun ortalaması 52-53 bandında. Bunun 65 yaşa dönmesi 2048 yılını bulacak.
 
 

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