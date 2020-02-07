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07 Şubat 2020 Cuma 14:29:16 | Son Güncelleme: 07 Şubat 2020 Cuma 16:26:16

Ekrem İmamoğlu durdurulamıyor! İstanbul'da ulaşıma %35 zam

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbulluya büyük bir şok daha yaşattı. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam kararı alındığını açıkladı. İmamoğlu'nun tabiriyle "Fiyat düzenlemesi" yapılan İstanbul'un toplu ulaşım fiyatları haberimizde.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleşen Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında özel halk otobüsü, İETT, metro ve metrobüs tarifelerinde en kısa mesafe ücreti 2,60 TL'den 3,50 TL'ye yükseltilmesi için karar alındı.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) zammı duyurdu.

YÜZDE 35 ZAM

Esnaf temsilcileri, UKOME toplantısında elektronik bilet ücret tarifelerine yüzde 35 zam yapılmasını talep etti. Yapılan oylama sonucu, oy çokluğu ile elektronik bilet ücret tarifelerine yüzde 35 zam yapılmasına karar verildi.

10 ŞUBAT'TA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Son dakika...İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 10 Şubat Pazartesi günü uygulamaya koyacağı yeni tarifede, tam elektronik bilet 3.50 lira, öğrenci bileti 1.75 lira, Tam Mavi Kart 275 lira, Öğrenci Mavi Kartı ise 50 lira olarak belirlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin başkanlık ettiği UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi), 6 Şubat 2020 tarihli toplantıda İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin (İSTESOB) teklifiyle, İstanbul’daki toplu taşıma ücretlerinde artışa gidilmesi yönünde karar aldı.İşte son dakika detayları...

TAM VE ÖĞRENCİ AKBİLİ NE KADAR OLDU?

10 Şubat Pazartesi günü uygulamaya konulacak yeni toplu taşıma tarifesinde, 2.60 lira olan tam elektronik bilet 3.50 lira, 1.25 lira olan öğrenci bileti 1.75 lira olacak. 205 lira olan Tam Mavi Kart 275 lira, 40 lira olan Öğrenci Mavi Kartı ise 50 liradan satılacak.

Otobüs ve İBB’ye bağlı raylı sistemlerde Tam Bilet Aktarma Ücretlerinde, birinci aktarma 2.50 lira, ikinci aktarma 1.90 lira, üç, dört ve beşinci aktarmalar 1.20 lira olarak belirlendi.

Öğrenci Aktarma Ücretlerinde ise, birinci aktarma 0.75 kuruş, ikinci aktarma 0.70 kuruş, üç, dört ve beşinci aktarmalar 0.60 kuruş olacak.

Şehir Hatları Vapurları ve bilet entegrasyonuna dahil deniz motorlarında da 2.60 lira olan hatlar 3.50 lira, 2.70 lira olan hatlar 3.65 lira, 3 lira olan hatlar 4 lira olarak belirlendi.

Deniz yollarında aktarma ücretleri ise şöyle: Birinci aktarma 2.80 lira, ikinci aktarma 2.30 lira, üç, dört ve beşinci aktarma 2 lira.

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