Ekonomiye güven tam! Değişime güçlü başlangıç

Tüm saldırılardan güçlenerek çıkan ekonomi, disiplin ve dengelenme dönemini başarıyla tamamladı. Cari denge, turizm, ihracat verileri, Türkiye’nin başarı hikayesini gözler önüne sererken, düşen enflasyon ve faiz indirimleri başlayan değişimin en önemli göstergesi oldu.

Yıllıklandırılmış cari açık, geçen yılın mayıs döneminde 57,9 milyar dolara kadar yükselirken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Eylül 2018'de kamuoyuna açıkladığı Yeni Ekonomi Programı (YEP) sonrasında başlayan ekonomideki ‘yeniden dengelenme’ süreciyle beraber, cari açıkta gerileme etkisini gösterdi. Bu kapsamda alınan tedbirlerle dış ticaret açığında daralma görülürken, ihracatın ithalatı karşılama oranında da artış yaşandı. Yıllıklandırılmış cari açık, 12 ay boyunca (Haziran 2018-Mayıs 2019) kademeli olarak azalarak 57,9 milyar dolardan 1,2 milyar dolara geriledi. Son 3 dönemdir de yıllıklandırılmış bazda cari fazla görülüyor. Bu yılın haziran, temmuz ve ağustos dönemlerinde, sırasıyla 1,2, 4,5 ve 5,1 milyar dolarlık cari fazla verildi. Böylece ağustostaki 5,1 milyar dolar, Merkez Bankası'nın yayımladığı veri seti dönemi dikkate alındığında, en yüksek yıllıklandırılmış cari fazla olarak kayıtlara geçti.

TURİZMDE REKOR ÜSTÜNE REKOR

Bacasız sanayi turizm, 5 yıldızlı sezon geçirdi. Birçok bölgede tüm zamanların rekoru kırıldı. Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'nın tarihinde ilk kez ağırladığı turist sayısı 14 milyonu geçti. Diğer bir rekor da İstanbul’da yaşandı. İlk 8 ayda megakente gelen turist sayısı 10 milyonu aştı. Bu rakamlar, İstanbul için bu yıl hedeflenen 15 milyon turist hedefine yaklaşıldığını ortaya koydu. Öte yandan, turizmci yıl sonu 50 milyon turist hedefinin yakalanacağını söylüyor.

TÜRKİYE DEVLER LİGİNDE

Türkiye, Dünya Bankasının İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde (Doing Business Index) 15 yılda 60 basamak yükselerek 33'üncü sıraya yerleşirken, hükümetin ve ekonomi yönetiminin yasal düzenlemeleri ve yapısal reformları bu gelişmede etkili oldu. iş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 2006 yılında 93'üncü sırada bulunan Türkiye, 36 basamaklık yükselişle ,2008'de 57'nci sıraya çıktı. Sonraki yıllarda endeks sıralamasında iniş ve çıkışlar gerçekleşti. Türkiye, son 15 yılda İş Yapma Kolaylığı Endeksi sıralamasında 60 basamak yükselerek, hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için önemli avantajlar sunan bir ülke konumuna geldi.

ENFLASYON %24'TEN %9.26'YA

Ekonomideki en büyük mücadele alanı olan enflasyonun düşürülmesine yönelik atılan adımlar da meyvesini verdi. Geçen yıl ağustosta yüzde 24’e yükselen yıllık TÜFE, 26 ay sonra tek haneyi yüzde 9.26’yı görürken, Ocak 2017'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Enflasyonun 2019 için yüzde 12, 2020 için yüzde 8,5, 2021 için yüzde 6, 2022 için yüzde 4,9 olması öngörülüyor .

İSTİHDAMA DOBİNG

2002'de her 100 liralık verginin 85,7 lirası faize giderken 2020 bütçesinde faize sadece 17,7 lira ayrıldı. Kaynakların yatırıma yönlendirilmesiyle 3 yılda 3,2 milyon kişiye daha istihdam sağlanacak.

HAZiNEYE ÖDÜL

Uluslararası sermaye piyasalarına ilişkin değerlendirmeleriyle alanında itibarlı yayımcı kuruluşlardan biri olan GlobalCapital, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, yaşanan zorlu süreçlere rağmen gerçekleştirdiği borç yönetimi başarısını ödüllendirdi.

FAİZ DÜŞTÜKÇE DÜŞÜYOR

Ekonomideki başarılı dengelenmenin en önemli yansıması faize oldu. Merkez Bankası’nın yeni başkan Murat Uysal’ın yönetimindeki ilk toplantıda, politika faizi (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) 4.25 puan indirilerek yüzde 24’ten 19.75’e çekilmişti. İkinci toplantı da Merkez, faizi 325 baz puan düşürerek yüzde 19,75’ten yüzde 16,50’ye düşürdü. Merkez yılın 3. toplantısını dün gerçekleştirdi. TCMB, faiz oranını 250 baz puan daha düşürerek yüzde 16,50'den yüzde 14'e çekti. Gelen indirim, başlayan değişimin habercisi oldu.