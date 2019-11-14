Ekonomiye güven tam

Geçen yılın ağustos ayından bu yana 3 kez eşi benzeri görülmemiş kur saldırısıyla mücadele eden Türkiye ekonomisi, güçlü toparlanmasıyla bir başarı hikayesi ortaya koydu. Bir yılı aşkın süredir devam eden dengelenme sürecinde izlenen ekonomi politikası sayesinde enflasyon, yüzde 24’lerden tek hanelere gerilerken, faiz 10 puan düştü.

İRANLI DEV TÜRKİYE’Yİ SEÇTİ

Ekonomide ortaya konulan başarılı performansla, tüm dünyanın takdirini toplayan Türkiye, yabancı yatırımcının gözdesi olmaya devam etti. Yılın ilk 10 ayında yabancı yatırımlar yüzde 11’lik yükselişle 4 milyar doları aşarken, sadece Asya’dan gelen yatırım yüzde 91 arttı. En önemli yatırım haberini, geçtiğimiz ay Alman otomotiv devi Volkswagen açıklamıştı. Alman devi, 1 milyar euro'yu aşan yatırım bedeliyle Manisa’da fabrika kuracağını açıklamıştı. Daha sonra, Ortadoğu'nun en büyük araç üreticisi konumundaki İran'ın Khodro Company firması da Van'da 1000 kişilik istihdam oluşturacak fabrikayı kurmak için girişimlere başladı.

TAYVAN HÜKÜMETİ AÇIKLADI

Bir yatırım haberi de dün, Tayvan’dan geldi. Tayvan Dış Ticareti Geliştirme Konseyi Başkanı Walter Yeh, Tayvan'ın Türkiye'deki yatırımlarının arttığını belirterek, “Tayvan'ın en büyük çelik üreticileri arasında yer alan bir firmamız, Kocaeli'nde 100 milyon dolarlık bir çelik fabrikası yatırımına başlıyor” dedi.