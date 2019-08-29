Ekonomiye güven zirveye tırmanıyor
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.
Buna göre, ekonomik güven endeksi, bu ay geçen aya göre yüzde 7,9 artarak 87,1’e yükseldi. Endeksteki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Ağustos ayında tüketici güven endeksi 58,3, reel kesim güven endeksi 102,1, hizmet sektörü güven endeksi 89,1, perakende ticaret sektörü güven endeksi 95 ve inşaat sektörü güven endeksi 55,5 değerine yükseldi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Turizmde rekorlar peş peşe kırıldı, hükümet harekete geçti: 33 adım birden atılacak
- İnşaat maliyet bedelleri belirlendi
- "Maddelerin yaklaşık üçte ikisi oy birliğiyle kabul edildi"
- Memur zammı belli oldu! Memur ve memur emeklisinin zam oranı ne kadar oldu?
- Ağır taarruz İHA'nın askeri birliklere teslimatı 2025'te başlayacak