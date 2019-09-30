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30 Eylül 2019 Pazartesi 09:08:06 | Son Güncelleme: 30 Eylül 2019 Pazartesi 09:08:50

Ekonominin üç yıllık yeni yol haritası bugün açıklanıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Yeni Ekonomik Program'ı (YEP) bugün saat 11.00'de açıklayacağı duyuruldu. YEP ile ekonominin üç yıllık yeni yol haritası çizilecek. 2020-2022 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenmiş olacak

Yeni Ekonomik Program (YEP) bugün saat 11'de açıklanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Yeni Ekonomik Program'ı (YEP) bugün açıklayacağı duyuruldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Maliye Yerleşkesi'nde saat 11.00'de düzenlenecek basın toplantısında açıklanacak YEP ile 2020-2022 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenmiş olacak.

Genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda hazırlanan planda, temel ekonomik büyüklükler yanında, makro politikalar, ilkeleri ve hedefler de yer alacak. Özel sektör için de öngörülebilirliği artıracak program, son yıllarda sosyal ve ekonomik alanda sağlanan gelişmelerin daha sağlam bir zeminde sürdürülmesi suretiyle güven ve istikrara katkıda bulunacak.

YEP'in açıklanmasıyla 2020 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin süreç de belli bir noktaya getirilecek. Bakanlık ve kurum bütçelerinin hazırlanmasında, programın amaç ve öncelikleri esas alınacak.

YEP ile uyumlu olmak üzere gelecek 3 yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleriyle hedef açık ve borçlanma durumu, kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren Orta Vadeli Mali Plan da Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ardından  20 Eylül 2018'de "Dengelenme, Değişim ve Disiplin" sloganıyla Yeni Ekonomi Programı (2019-2021) hazırlanmış, ekonomide dengelenme süreci vurgusu yapılmış ve yapısal reform adımları atılmıştı.

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