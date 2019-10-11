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11 Ekim 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 10 Ekim 2019 Perşembe 21:37:10

Ekonomi de gücünü gösterdi

Ekonomi yönetiminin aldığı önlemler sayesinde, Barış Pınarı Harekâtı başladıktan sonra piyasalar sağlam duruş sergiledi. 'Operasyon olursa dolar 10 liraya çıkar' diyenler ters köşe oldu. Dolar kuru yüzde 0.78 değer kazanırken, Borsa İstanbul'da kayıplar sınırlı kaldı.

Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonun bölgede jeopolitik endişeleri tetiklemesi ve bu sürecin, Türkiye ABD ilişkilerine olası etkilerine yönelik endişelerle dolar/TL 5 haftanın zirvesine çıkarken, alınan önlemler Türk lirası ve Borsa İstanbul'daki kayıpları sınırladı.

KAMU BANKALARI HAZIR

Suriye'nin kuzeyine yapılan Barış Pınarı Harekatı'nda ekonominin etkilenmemesi için başta Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere  Hükümet yoğun çaba harcadı.  Reuters haber ajansının haberine göre ise kamu bankaları dövizde stabiliteyi sağlamak için satış yönünde müdahalelerde de bulunuyor. Öte yandan, kamu bankaları yöneticilerinin, alınacak tedbirlerle ilgili ekonomi yönetiminin gerçekleştireceği bir toplantıya katıldığı öğrenilirken, banka analistleri operasyon sürecinde bir dolarizasyon beklemediklerini açıkladı.  Uzmanlar, önceki harekat süreçlerine bakıldığında, ilk andaki negatif etkilerin kısa sürdüğünü ve TL varlıklarda pozitif fiyatlamaların öne çıktığını belirterek, bu durumun kur ve borsa cephesinde dayanıklılığın bir kanıtı olduğunu söyledi.

DAYANIKLILIĞIN KANITI

Önceki sınır ötesi harekatlardan farklı olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın, gelecek yıl ABD'de gerçekleştirilecek başkanlık seçimi ve azil sürecinin baskısı altında iç siyasete yönelik verdiği mesajların öne çıktığını ifade eden uzmanlar, küresel piyasalarda da ticaret savaşı endişeleriyle oynaklığın fazla olduğu bir dönemden geçildiğine dikkati çekti. 

HAREKAT PİYASALARI ETKİLEMEDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, şoklara karşı ekonominin dirençli olduğunu bir çok kez dile getirmişti.

TEK SES, TEK YÜREK

 Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör koridorunu engellemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na iş dünyası tam destek verdi.

TOBB BAŞKANI RiFAT HİSARCIKLIOĞLU: Rabb’im, Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan şanlı ordumuzun mensubu tüm Mehmetçiklerimizi korusun ve muzaffer eylesin. Kalbimiz ve dualarımız Mehmetçiklerimizle. Sefer bizden, zafer Allah’tan.

İTO BAŞKANI ŞEKİP AVDAGİÇ: İTO’nun temsil ettiği 420 bin üyemiz adına söylemek isterim ki, iş dünyamız tüm gücüyle devletimizin ve ordumuzun yanındadır, arkasındadır. Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımızın şahsında kahraman ordumuza, jandarma ve polis teşkilatımıza muvaffakiyetler diliyorum.

TESK BAŞKANI BENDEVİ PALANDÖKEN: Toprağımızda gözü olanlara da en iyi dersi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz vermekte geç kalmaz. Allah bu harekatta görev alan şanlı ordumuza mensup tüm Mehmetçiklerimizi korusun ve muzaffer eylesin.

MÜSİAD BAŞKANI KAAN: Bölgesel güvenliğin ve huzurun sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz.  Operasyonun başta bölge halkları olmak üzere, coğrafyamıza bir an önce barış getirmesini temenni ediyoruz. 

ÖNCEKİ OPERASYONLARDA DA TEĞET GEÇTİ

Türkiye'nin sınır güvenliğini koruma maksadıyla Suriye'de terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği harekatların yurtiçi varlıklarda bozulma oluşturmadığı ve direncin kanıtlandığı görülürken uzmanlar, Barış Pınarı Harekatı'nda da kur ve borsa tarafında oynaklığın sınırlı kalacağını öngörüyor.

FIRAT KALKANI: TSK'nın Suriye'nin kuzeyine yönelik ilk olarak Ağustos 2016'da gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı sürecinde, dolar/TL düşüş eğilimine girerken, BIST 100 endeksi ilk etapta tepki verse de sonraki 2 günde kayıplarını telafi etti.

ZEYTİN DALI: Suriye'nin kuzeybatısında yer alan Afrin bölgesine 20 Ocak 2018'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından, BIST 100 endeksi yüzde 1,81 değer kazandı ve sonraki süreçte de yükselişini sürdürerek, 29 Ocak'ta 121.531,50 puanla tarihi zirvesini gördü. Zeytin Dalı Harekatı sürecinde TL, dolar karşısında ilk tepkiyi yüzde 0,9 değer kazanarak verirken, takip eden günlerde kurdaki düşüş eğilimi sürdü ve 3,71 seviyeleri görüldü .

Kredi notuna etkisi olmaz

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin Suriye'ye askeri operasyon başlatmasının, TL ve ödemeler dengesi için riskleri artırdığını ancak bunun Türkiye'nin kredi notu üzerinde hemen bir etkisinin olmasını beklemediklerini belirtti. 

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