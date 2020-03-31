Nail Olpak: Ekonomi alanındaki çarkların optimal seviyede dönmesi gerektiği kanaatindeyiz

  • Bist 100
    89995.6
  • Dolar
    6,5709
  • Euro
    7,2256
  • Altın
    341,4570
İstanbul
7 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Korona tedavisinde Türkiye’de bir ilk: İyileşmiş hastanın kanıyla koronavirüs tedavisi başlıyor Korona tedavisinde Türkiye’de bir ilk: İyileşmiş hastanın kanıyla koronavirüs tedavisi başlıyor
Moskova'da koronavirüs hastanesinde solunum cihazına bağlı hastaların yüzde 40'ı 40 yaşın altında Moskova'da koronavirüs hastanesinde solunum cihazına bağlı hastaların yüzde 40'ı 40 yaşın altında
MSB'de koronavirüse karşı harekat bölgesindeki birliklerde ilave tedbirler alındı MSB'de koronavirüse karşı harekat bölgesindeki birliklerde ilave tedbirler alındı
Dış ticaret rakamları açıklandı Dış ticaret rakamları açıklandı
2020 yılı içinde 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek 2020 yılı içinde 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek
Koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 786 bini geçti Koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 786 bini geçti
MSB'den flaş açıklama: 9 terörist etkisiz hale getirildi MSB'den flaş açıklama: 9 terörist etkisiz hale getirildi
Myanmar'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Myanmar'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
KKTC'den gelen 332 kişi Karaman'da yurda yerleştirildi KKTC'den gelen 332 kişi Karaman'da yurda yerleştirildi
Türk profesörden dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Yanılmışız Türk profesörden dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Yanılmışız
Kars'ta panik: Ortaya çıkan Çinli hareketli anlar yaşattı Kars'ta panik: Ortaya çıkan Çinli hareketli anlar yaşattı
İsrail'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 18'e yükseldi İsrail'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 18'e yükseldi
Galatasaray yönetiminden indirim talebi Galatasaray yönetiminden indirim talebi
Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayısı arttı Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayısı arttı
Çin'de orman yangını: 19 kişi hayatını kaybetti Çin'de orman yangını: 19 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüs salgınında son 24 saat Koronavirüs salgınında son 24 saat
Bursa'da faciaya ramak kala! Kontrolden çıkan tır bariyerlere ok gibi saplandı Bursa'da faciaya ramak kala! Kontrolden çıkan tır bariyerlere ok gibi saplandı
Muhtar, mahalleye giriş ve çıkışları yasakladı Muhtar, mahalleye giriş ve çıkışları yasakladı
Benzin ve motorinde bu geceden itibaren indirim bekleniyor Benzin ve motorinde bu geceden itibaren indirim bekleniyor
'Milli Dayanışma Kampanyası'na destekler çığ gibi büyüdü! Peş peşe açıklamalar... 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destekler çığ gibi büyüdü! Peş peşe açıklamalar...
Brezilya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 159'a çıktı Brezilya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 159'a çıktı
Trump ve Putin, 'enerji piyasasını dengeleme' konusunda anlaştı Trump ve Putin, 'enerji piyasasını dengeleme' konusunda anlaştı
Koronavirüs etkisi! Dolar yükseliyor Koronavirüs etkisi! Dolar yükseliyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

31 Mart 2020 Salı 06:58:10 | Son Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 07:09:23

Nail Olpak: Ekonomi alanındaki çarkların optimal seviyede dönmesi gerektiği kanaatindeyiz

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından paylaşılan, Başkan Nail Olpak, Kovid-19 salgını süreciyle ilgili, önceliğin insan sağlığı olduğu vurgusuyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mevcut şartlarda faaliyetlerin durmaması gerektiğini anlatan mektup gönderdi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından paylaşılan, Başkan Nail Olpak imzalı mektupta, şunlar kaydedildi:

"DEİK olarak bizim de önceliğimiz şüphesiz ki insanımızın sağlığı. Bu amaçla alınan ve alınacak tüm tedbirlerin destekçisi olduğumuzu belirtmek isteriz. Bunu unutmadan, ekonomik faaliyetlerimizi de optimal düzeyde sürdürmek gibi çok önemli ve vazgeçilemez bir sorumluluğumuz daha var. İşte bu sorumlulukla ve sağlığımızın yanında işlerimizin de sağlığını korumamız gerektiği inancıyla; 'Tedbirlere Uyuyoruz', 'Sağlığımızı Koruyoruz' ve 'İşlerimizi Askıya Almıyoruz' prensibiyle, duruma hızlı bir adaptasyon sağladık."

"Çarkların optimal seviyede dönmesi gerekiyor"

Mektupta, tüm dünyayı saran virüsün, Türkiye'ye vereceği zararları en aza indirme çabaları sürerken, ülkesini seven ve ona inanan iş insanları olarak, ekonomi alanındaki çarkların da optimal seviyede dönmesi gerektiği kanaati paylaşıldı.

Mektupta, şunlar aktarıldı:

"Virüs salgınının ülkemizdeki etkisinin bugünkü durumunu bizim elimizdeki verilerle değerlendirdiğimizde, geçtiğimiz günlerde farklı şekillerde gündeme getirilen, tüm işletmelerin faaliyetlerinin durdurulması veya genel bir sokağa çıkma yasağı uygulamasının, ne insanımızın yararına, ne işletmelerimizin yararına, ne de bunların sonucu olarak ülkemizin yararına bir tavır olmayacağına inanıyoruz. Bu görüşümüz, yukarıda izah etmeye çalıştığımız, geniş çerçevede yürüttüğümüz ve yürüteceğimiz istişarelerimizin sonundaki ortak kanaatimizdir."

Gerekli durumlarda her karara saygı duyulacağı bildirilen mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"Elbette, ilerleyen süreçlerde, sizlerin elinde bulunan çok daha detaylı verilere bağlı farklı adımlar atılması gerekirse, o kararlar çerçevesinde ve onlara uyarak hareket etmemiz gerektiği de aşikardır. Şüphesiz ki, uzun soluklu bir mücadele dönemindeyiz ama sonunda bu virüs saldırısını en az hasarla atlatacak, bu küresel soruna karşı yürüttüğümüz mücadeleyi kazanacağız. Bugün bize düşen, milletimizin o başarı gününü düşünerek çalışmaktır. Hayatın normale döneceği o günlere toplum olarak sağlıklı, mutlu ve müreffeh şekilde ulaşmak için dualarımızı ve çalışmalarımızı eksik etmeyeceğiz."

(AA)

EN ÇOK OKUNAN HABERLER