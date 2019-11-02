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02 Kasım 2019 Cumartesi 10:05:00 | Son Güncelleme: 02 Kasım 2019 Cumartesi 10:12:15

Ekimde en fazla erkek kazak fiyatı arttı

İTO verilerine göre Ekim ayında en fazla erkek kazağı zamlandı. Fiyatı en fazla düşen ürün ise limon oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2019 Ekim ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 114'ünün perakende fiyatı artarken, 38 ürünün fiyatı düştü, 90 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Ekim ayında erkek kazak fiyatı yüzde 34,45 arttı

Ekim ayında giyim harcamaları grubu erkek giyim harcamalarında yer alan erkek kazak yüzde 34,45 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; kadın giyimi grubunda yüzde 30.85 ile elbise, yüzde 27,80 ile erkek giyim harcamaları grubunda gömlek, yüzde 25,22 ile gıda harcamaları grubunda salatalık, yüzde 23,75 ile aynı gruptan sivri biber ve yüzde 22,02 ile yine erkek giyimi grubundan palto oldu.

2019 Ekim ayında limon yüzde 27,08 ucuzladı

2019 Ekim ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan limon yüzde 27,08 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler aynı gruptan; yüzde 19,00 ile lahana, yüzde 11,71 ile kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan maç giriş bilet ücreti, yüzde 11,28 ile yaş kuru sebze ve meyve grubundan elma, yüzde 8,89 ile aynı gruptan pırasa ve yüzde 8,82 ile havuç oldu.

İHA

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