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04 Kasım 2019 Pazartesi 10:22:47 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2019 Pazartesi 10:24:14

Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu: 2019 Ekim enflasyon TEFE TÜFE oranları haberimizde

Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu. 2019 Ekim enflasyonu TEFE TÜFE oranları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. TÜİK verilerine göre, Ekim ayında yıllık bazda yüzde 8.55'e geriledi. Ekim ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından 4 Kasım'da saat 10:00'da açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %2,00 arttı. Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık %0,17 arttı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verilerine göre, ana metaller %2,21, kağıt ve kağıt ürünleri %1,26, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) %0,34 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu. TÜİK tarafından açıklanan 2019 Ekim ayı enflasyon rakamları haberimizde yer alıyor...

Ekim ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. 2019 Ekim enflasyonu TEFE TÜFE oranları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ekim ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından 4 Kasım'da saat 10:00'da açıklandı.TÜİK verilerine göre, Ekim ayında yıllık bazda yüzde 8.55'e geriledi. TÜİK rakamlarına göre, Ekim 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 33 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 289 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 96 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. Ekim ayı enflasyon rakamlarının tamamı şu şekilde:


 
EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARI 2019

Tüketici Fiyat Endeksi, Ekim 2019

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %2,00 arttı

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,00, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,55 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,81 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %11,70 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan, konutta %3,55, gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,65, haberleşmede %1,43 ve ulaştırmada %1,17 artış gerçekleşti.

Aylık düşüş gösteren tek grup %0,59 ile eğlence ve kültür oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan sadece eğlence ve kültür grubunda %0,59 oranında düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış %43,60 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre sağlık %14,24, eğitim %14,20, lokanta ve oteller %13,71 ve çeşitli mal ve hizmetler %13,43 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık %1,58 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %1,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %9,66, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,64 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,09 artış gerçekleşti.

Ekim 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 33 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 289 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 96 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ekim 2019

Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık %0,17 arttı

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %0,17, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %1,70 ve on iki aylık ortalamalara göre %22,58 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe %1,32, imalat sanayi sektöründe %0,03, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı sektöründe %1,35, su temini sektöründe %0,96 artış olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla artış ham petrol ve doğal gazda gerçekleşti

Bir önceki aya göre en fazla artış; %9,59 ile ham petrol ve doğal gaz, %2,62 ile diğer ulaşım araçları, %2,47 ile tütün ürünleri olarak gerçekleşti. Buna karşılık ana metaller %2,21, kağıt ve kağıt ürünleri %1,26, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) %0,34 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.
 
Ana sanayi gruplarında aylık en fazla artış enerjide gerçekleşti

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Ekim ayında aylık en fazla artış enerjide ve yıllık en fazla artış dayanıksız tüketim malında gerçekleşti.

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