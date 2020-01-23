EGM bekçi alımı başvuru ne zaman yapılır? EGM alımı 2020 başvuru şartları

  • Bist 100
    122861
  • Dolar
    5,9313
  • Euro
    6,5808
  • Altın
    296,3400
İstanbul
9 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sinem Ünsal kimdir, kaç yaşında? Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal'ın sevgilisi var mı? Sinem Ünsal kimdir, kaç yaşında? Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal'ın sevgilisi var mı?
Sivasspor kupada Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilse de çeyrek finale yükseldi Sivasspor kupada Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilse de çeyrek finale yükseldi
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti: Orta vadeli enflasyon beklentilerindeki düşüş eğilimi sürüyor Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti: Orta vadeli enflasyon beklentilerindeki düşüş eğilimi sürüyor
Ocak ayı otomobil kampanyaları Ocak ayı otomobil kampanyaları
Askerlik yeri nasıl öğrenilir? 2020 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yeri nasıl öğrenilir? 2020 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Angela Merkel yarın Türkiye'ye geliyor Angela Merkel yarın Türkiye'ye geliyor
Marca'dan İsmail Köybaşı haberi: 1 günlük kral Marca'dan İsmail Köybaşı haberi: 1 günlük kral
İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu 1 terörist sınır dışı edildi İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu 1 terörist sınır dışı edildi
Bakan Kasapoğlu, Şenol Güneş'i ziyaret etti Bakan Kasapoğlu, Şenol Güneş'i ziyaret etti
NATO Genel Sekreteri: Türkiye'nin NATO üyeliğinin önemini anlamak zorundayız NATO Genel Sekreteri: Türkiye'nin NATO üyeliğinin önemini anlamak zorundayız
Büyükçekmece Devlet Hastanesi'nde salgın paniği: 'Kırmızı alan' kapatıldı Büyükçekmece Devlet Hastanesi'nde salgın paniği: 'Kırmızı alan' kapatıldı
Esed ve Rus uçakları İdlib'in Eriha ilçesini vurdu: 6'sı çocuk, 8 sivil yaralandı Esed ve Rus uçakları İdlib'in Eriha ilçesini vurdu: 6'sı çocuk, 8 sivil yaralandı
2020 LGS örnek sorular yayınlandı mı? MEB 2020 LGS Ocak ayı örnek sorular ne zaman yayınlanacak? 2020 LGS örnek sorular yayınlandı mı? MEB 2020 LGS Ocak ayı örnek sorular ne zaman yayınlanacak?
Tüketicilerin maddi durum beklentisi 9 ayın zirvesinde Tüketicilerin maddi durum beklentisi 9 ayın zirvesinde
TİM Başkanı Gülle: 'Turkey' yerine bundan sonra 'Türkiye' kullanacağız TİM Başkanı Gülle: 'Turkey' yerine bundan sonra 'Türkiye' kullanacağız
Yüzyılın Anlaşması ve Filistinlileri tehcir planı Yüzyılın Anlaşması ve Filistinlileri tehcir planı
Terör örgütü PKK'nın inleri deşifre edildi Terör örgütü PKK'nın inleri deşifre edildi
Her satırı kabus! 'Oğlumun cennete gideceğini düşünerek onu öldürdüm' Her satırı kabus! 'Oğlumun cennete gideceğini düşünerek onu öldürdüm'
Her satırı kabus! 'Oğlumun cennete gideceğini düşünerek onu öldürdüm' Her satırı kabus! 'Oğlumun cennete gideceğini düşünerek onu öldürdüm'
Türkiye'de insansız hava araçlarını silahlandırmaya yönelik iş birliği hayata geçirildi Türkiye'de insansız hava araçlarını silahlandırmaya yönelik iş birliği hayata geçirildi
Çin'de satış hedeflerine ulaşamayan şirket çalışanları emekletildi: Yemin ederim, ben sorumluyum Çin'de satış hedeflerine ulaşamayan şirket çalışanları emekletildi: Yemin ederim, ben sorumluyum
Palu Ailesi davasında son dakika gelişmesi! Müebbet hapis talebi Palu Ailesi davasında son dakika gelişmesi! Müebbet hapis talebi
TOKİ'den Yeni Eskişehir Stadyumu'yla ilgili açıklama TOKİ'den Yeni Eskişehir Stadyumu'yla ilgili açıklama
İtalya'da mahkeme 'giyinmek için harcanan zaman da mesainin parçası' dedi İtalya'da mahkeme 'giyinmek için harcanan zaman da mesainin parçası' dedi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Ocak 2020 Perşembe 13:24:47 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 13:27:47

EGM bekçi alımı başvuru ne zaman yapılır? EGM alımı 2020 başvuru şartları

EGM bekçi alımı başvuru ne zaman yapılır? EGM alımı 2020 başvuru şartları nelerdir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bekçi olmak isteyenler alım ile ilgili süreci merak ediyor. 2019 yılında 8 bin 242 bekçi alımı yapıldı. 2020 yılında ise bekçi sayısının 30 bine çıkarılacağı duyuruldu. Resmi Gazete'de çarşı ve mahalle bekçiliği alımları kapsamında başvuru şartlarının değiştiği açıklandı. EGM alımı 2020 başvuru şartları haberimizde...


EGM bekçi alımı yoğun ilgi görüyor. EGM bekçi alımı başvuru ne zaman yapılır? EGM alımı 2020 başvuru şartları nelerdir? sorularının yanıtı merakla araştırılıyor. Resmi Gazete'de çarşı ve mahalle bekçiliği alımları kapsamında başvuru şartlarının değiştiği açıklandı. Bekçi olmak isteyenler alım şartlarının neler olduğunu öğrenmek istiyor. 2019 yılında 8 bin 242 bekçi alımı yapıldı. 2020 yılında ise bekçi sayısının 30 bine çıkarılacağı açıklandı. EGM alımı 2020 başvuru detayları haberimiz içerisinde yer alıyor.

EGM BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 bekçilik alımı başvuruları ile ilgili bir açıklama yapılmadı. 2020 bekçilik alımları ile ilgili açıklamalar gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir. 

BEKÇİLİK 2020 ŞARTLARI NELER? 

MADDE 1 – 2/3/2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocuklarını,”
 
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 6 – (1) İllere göre alımı yapılacak çarşı ve mahalle bekçisi sayısı, şartları, başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler başvurma süresinin bitiminden en az on beş gün önce Resmî Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve Başkanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


 
“Başvuruda istenen bilgi ve belgeler ile başvuruların alınması

MADDE 8 – (1) Adaylar;
 
a) T.C. kimlik numarasını,
 
b) Adli sicil ve arşiv kaydı olmadığı bilgisini,
 
c) 5 inci maddede belirtilen nitelikleri taşıdığı beyanını,
 
ç) Mezuniyet bilgisini,
 
d) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmadığı bilgisini,
 
e) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme bilgisini,
f) Emniyet teşkilatı şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak olanlardan şehit ve vazife malulü bilgisini,
 
içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı veya Kurumca kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yaparlar.
 
(2) Emniyet teşkilatı dışında şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak adaylar ise, ilgili kurum ya da valilik onaylı şehit veya malullük belgesini yazılı veya elektronik ortamda yaptığı başvurusuna ekler. Elektronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar müracaat kabul tarihleri içinde elden veya posta yoluyla Müracaat Kabul Komisyonuna belgenin aslını teslim eder. Adaylar tarafından verilen bilgilerin doğrulamasının yapılamaması veya ilave bilgilere ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibinden ayrıca belge talep edilebilir.
 
(3) Aranılan nitelikleri taşıyan adaylar Bakanlıkça belirlenen müracaat kabul komisyonlarına şahsen başvururlar.
 
(4) Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.”
 
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür. 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ