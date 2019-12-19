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19 Aralık 2019 Perşembe 12:28:25 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 12:29:05

Eğitime 5 yılda 810 milyar lira harcandı

Türkiye'de eğitim harcamaları 2014-2018 döneminde yüzde 75 artarak 5 yılda toplam 810 milyar lirayı buldu.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, eğitim harcaması son 5 yılda kademeli artış kaydetti.

Toplam eğitim harcaması 2014'de 122 milyar 741 milyon lira olurken, 2015'te bu rakam 135 milyar 249 milyon lira oldu. 2016'da 160 milyar 733 milyon liraya çıkan eğitim harcaması tutarı, 2017'de 176 milyar 452 milyon liraya, 2018'de 214 milyar 637 liraya yükseldi.

Eğitime harcanan tutarın artış oranı 2014-2018 döneminde yüzde 75 olurken, toplamı ise 809 milyar 811 liraya ulaştı.

Devletin eğitim harcamaları 2014 yılında 90 milyar 674 milyon lirayken yüzde 73 artışla geçen yıl 155 milyar 9 milyon liraya çıktı. Devlet eğitime son 5 yılda toplam 602 milyar 4 milyon lira ayırdı.

Hane halkının aynı döneme ilişkin eğitim harcamaları ise yüzde 82 artış gösterdi. Hane halkları eğitime söz konusu dönemde 155 milyar 57 milyon lira ayırdı. Bu dönemde hane halklarının eğitim harcaması toplamının en yüksek olduğu kademe 51 milyar 536 milyon lira ile ortaöğretim oldu.

Bu kademeyi ortaokul 34 milyar 625 milyon lirayla, yüksek öğretim 33 milyar 983 milyon lirayla, ilkokula 25 milyar 841 milyon lirayla ve okul öncesi eğitim 9 milyar 73 milyon lirayla takip etti. 

Öğrenci başına en çok harcama yüksek öğretimde

Bu dönemde öğrenci başına yapılan harcamalarda da artışlar görüldü. 2014-2018 döneminde ortalama öğrenci başına yapılan harcama en çok 13 bin 711 lirayla yükseköğretimde görüldü. Bu kademeyi öğrenci başına ortalama 9 bin 600 lirayla okul öncesi izledi. Aynı dönemde ortaöğretime ortalama 7 bin 715 lira, ortaokula ise ortalama 5 bin 488 lira harcandı.

(AA)

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