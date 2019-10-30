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30 Ekim 2019 Çarşamba 12:23:46 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 12:24:42

Egeli pamuk üreticileri yüksek verim bekliyor

Türkiye'de pamuğun yaklaşık yüzde 20'sinin yetiştiği Ege ovalarında bu yıl dekarda ortalama 495 kilogram verim bekleniyor.

Türkiye'de kaliteli pamukların yetiştiği Ege ovalarında bu sezon dekar başına ortalama 495 kilogramlık verim bekleniyor. Bu rakam, 17 yılın en yüksek verimlilik seviyesi olacak.

Türkiye'de yaklaşık 570 bin dekarda gerçekleştirilen pamuk üretiminin ortalama yüzde 20'si Ege Bölgesi'nde yapılıyor. Martta ekimi yapılan pamuğun hasadı da eylülün sonunda başlıyor. Önceden elle toplanan pamuk, sanayinin ve teknolojinin gelişmesiyle artık tarım aletleriyle toplanıyor.

Tarladaki hasadın ardından traktör ve kamyonlara yüklenen pamuk, işlenmek üzere çırçır fabrikalarına gönderiliyor.

Son 17 yılın en verimli sezonu

AA muhabirinin İzmir Ticaret Borsası'nın (İTB) pamukta rekolte tahmin verilerinden derlediği bilgilere göre, bu sezonun, dekar başına 495 kilogramla Ege Bölgesi'nde pamukta son 17 yılın en verimli dönemi olması bekleniyor.

Borsanın raporlarına göre, Ege'de bundan önce en verimli sezon 2016-2017'de dekar başına 466 kilogramla gerçekleşti.

Geçen sezon ise dekar başına 412 kilogram verim alındı.

"Bu yıl rekolte tahmini 900 bin ton"

Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı (UPK) Bertan Balçık, AA muhabirine, 2019'da pamuk ekim alanının geçen sezona göre bir miktar arttığını söyledi.

Üreticilerin pamuk ekmeye devam ettiğini belirten Balçık, "Bu sezon Türkiye genelinde verim tahminimiz lif pamuk olarak 900 bin ton civarı. Hasat şu anda devam ediyor. Kasım ayının ortalarında net rakamlara ulaşacağımızı tahmin ediyorum." diye konuştu.

İklim şartlarının bu yıl pamuk verimine olumlu yansıdığına işaret eden Balçık, özellikle Ege'de verimin yüksek olduğunu vurguladı.

Güneydoğu Anadolu'da verimin düşük olduğuna dair duyumlar aldıklarını dile getiren Balçık, "Ege Bölgesi için zaman zaman yıllar içinde bu verime ulaştığımız oldu. Özellikle tohum çeşitlerinin gelişmesi, bununla birlikte mekanizasyon ve çiftçimiz buna uyum sağlaması verimin artmasında etken ama en önemli etken iklim koşulları. Hava gerçekten Ege pamuğuna yaradı." diye konuştu.

GDO'suz pamukta ilk sırada Türkiye var

Tarımsal desteklenmelerin açıklandığını anımsatan Balçık, pamukta da geçen yıl olduğu gibi fark ödemesi desteğinin 80 kuruş olduğunu belirtti.

Bununla birlikte mazot ve gübre desteğinin de dekarda 44 liradan 66 liraya çıktığını hatırlatan Balçık, "Şu anda yapılan hesaplamalarda 1 kilogram kütlü pamuğun maliyeti 4,5 liraya geliyor. İzmir, Şanlıurfa, Adana ve Diyarbakır borsalarının ortalaması kütlü pamukta şu anda 3,5 lira seviyesinde." dedi.

Şu anda dünyada pamuk fiyatları ortalamasının 9,5 lira, Türkiye'de ise 8,9-9 lira seviyesinde olduğunu bildiren Balçık, sözlerini şöyle tamamladı:

"UPK'nın GDO'suz Türk pamuğu projesi var. Bu projenin sertifikasyon aşamasına geçmiş durumdayız. Sertifikasyon firmalarıyla görüşmelerimiz tamamlanmak üzere. Bunu üreticiden tüketiciye bir zincir halinde markalaşma yolunda ilerletirsek hem Türk tekstil sanayisine hem de bu işin kaynağı olan üreticilerimize artı bir getirisi olacak. Sadece Ege için değil, bütün Türkiye için inşallah faydalı bir model olacak. Türk pamuğunun markalaşması için ihtiyaç duyduğu, çözmek zorunda olduğu bazı eksiklikler var. Ancak sahip olduğumuz avantaj dünyada en geniş alanda GDO'suz tohumlarla üretim yapmamız. Yunanistan ve İspanya'da da GDO'suz üretim yapılıyor ama bizim kadar değil."

(AA)

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