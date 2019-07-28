  • Bist 100
    102837
  • Dolar
    5,6691
  • Euro
    6,3392
  • Altın
    256,4890
İstanbul
22 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Yunan basınını panikleten gelişmeler... "Yeni bir Mart 1987 vakasıyla karşı karşıyayız" Yunan basınını panikleten gelişmeler... "Yeni bir Mart 1987 vakasıyla karşı karşıyayız"
Kanalizasyon inşaatında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti Kanalizasyon inşaatında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da tekne batması sonucu 1 kişi boğuldu Afyonkarahisar'da tekne batması sonucu 1 kişi boğuldu
Pakistan Afganlara vize sınırlaması getirdi Pakistan Afganlara vize sınırlaması getirdi
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Yalçın Gülhan son yolculuğuna uğurlandı Yeşilçam'ın usta oyuncularından Yalçın Gülhan son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika... Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ulaşıma açıldı Son dakika... Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ulaşıma açıldı
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi: İran'ın petrol ihracatına herhangi bir müdahale, anlaşmaya aykırı İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi: İran'ın petrol ihracatına herhangi bir müdahale, anlaşmaya aykırı
Motosikletle zipline yaptı Motosikletle zipline yaptı
Teslim olan terörist PKK'daki tükenişi anlattı: Güven sorunu had safhada Teslim olan terörist PKK'daki tükenişi anlattı: Güven sorunu had safhada
Bakan Soylu'dan deport iddialarına yalanlama: Böyle bir durum asla söz konusu değildir Bakan Soylu'dan deport iddialarına yalanlama: Böyle bir durum asla söz konusu değildir
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden deport açıklaması Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden deport açıklaması
Ege'de turizm yoğunluğu katlanacak Ege'de turizm yoğunluğu katlanacak
Türk Tank Çıkarma Gemisi TCG Bayraktar Barselona'da Türk Tank Çıkarma Gemisi TCG Bayraktar Barselona'da
Ruhani'den İngiltere Başbakanı Johnson'a tebrik mesajı Ruhani'den İngiltere Başbakanı Johnson'a tebrik mesajı
Trump’tan Fransız şarabı vergisi tehdidi Trump’tan Fransız şarabı vergisi tehdidi
"AB'nin bölgeye donanma göndermesi düşmanlık mesajı taşıyor" "AB'nin bölgeye donanma göndermesi düşmanlık mesajı taşıyor"
Afganistan'da 10 Taliban üyesi öldürüldü Afganistan'da 10 Taliban üyesi öldürüldü
Afrin'de patlama: 1 ölü, 16 yaralı Afrin'de patlama: 1 ölü, 16 yaralı
Hong Kong'da protestolar devam ediyor Hong Kong'da protestolar devam ediyor
Bakan Soylu'dan şehit eşine: O kahraman, sen de kahramansın Bakan Soylu'dan şehit eşine: O kahraman, sen de kahramansın
Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
Hong Kong'da protestolar devam ediyor: Ortalık savaş alanına döndü Hong Kong'da protestolar devam ediyor: Ortalık savaş alanına döndü
Ozan Kabak'tan iyi haber geldi Ozan Kabak'tan iyi haber geldi
Gareth Bale, Real Madrid'de kaldı Gareth Bale, Real Madrid'de kaldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Temmuz 2019 Pazar 17:31:05 | Son Güncelleme: 28 Temmuz 2019 Pazar 17:32:32

Ege'de turizm yoğunluğu katlanacak

Deniz, kum ve güneşin yanında kültürel zenginlikleriyle de dikkati çeken Ege'de, turizm hareketliliğinin Kurban Bayramı'nda artması bekleniyor.

Yaz turizm dönemini çok yoğun geçiren Ege Bölgesi, bayramda hareketliğini daha da artıracak. Çeşme, Kuşadası (fotoğrafta), Didim gibi popüler turizm destinasyonlarının yanında Seferihisar, Foça ve Urla gibi ilçeler de tatilcilerin seçenekleri arasında yer alıyor

Yaz turizm dönemini çok yoğun geçiren Ege Bölgesi, bayramda hareketliğini daha da artıracak.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Muğla'dan Çanakkale'ye uzanan "Ege Rivierası"nda hazırlıklar devam ediyor. Serin suları, ince kumu ve güneşin yanında kültürel zenginlikleriyle de turistlerin ilgisini çeken Ege, bayram tatilinde vatandaşların ilk tercihleri arasında bulunuyor.

Çeşme, Kuşadası, Didim gibi popüler turizm destinasyonlarının yanında Seferihisar, Foça ve Urla gibi ilçeler de tatilcilerin seçenekleri arasında yer alıyor.

İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes ve Meryem Ana, Aydın'ın Karacasu ilçesinde yer alan Afrodisyas, Didim'de bulunan Apollon Tapınağı da tatilcilerin bayram rotalarına dahil oluyor.

Bütün bu zenginliklerin neticesi olarak turizm dönemini dolulukla geçiren Ege Bölgesi'ni, Kurban Bayramı'nda da çok yoğun günler bekliyor.

Ege'deki otellerin bayramda yüzde 100 doluluk oranına ulaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Turizm işletmeleri ise tatilini Ege'de geçirmek isteyenlere ellerini çabuk tutmaları önerisinde bulunuyor.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatilinin 9 gün olması yönündeki beklentilerin hala sürdüğünü söyledi.

Tatilin 9 gün olması halinde Türkiye genelinde 12 milyonluk bir turizm hareketliliği beklediklerini dile getiren İşler, "Ekonomik anlamda ise sadece Ege'de 3,5 milyar liralık bir katkı olacaktır. Türkiye genelinde ise 8 milyar liraya yakın bir katkı bekliyoruz. Bu rakamlar sadece turizm sektörü için değil, turizmle iç içe olan bütün sektörleri kapsıyor." diye konuştu.

Bayram tatilinin uzamasıyla vatandaşların hem aile ziyaretlerine hem de tatile fırsat bulabileceğini belirten İşler, kısa tatilde çok fazla talep olduğu için fiyatların da arttığını vurguladı.

İşler, bayram tatilindeki oda fiyatlarının diğer günlere göre talebin fazla olmasından dolayı 1,5-2 kat arttığına işaret etti.

Yurt dışından da talebin yoğun olduğuna değinen İşler, "Bayram tatili 9 gün de olsa 4 gün de olsa biz otellerimizin o süreçte dolacağını biliyoruz. Sadece 9 gün olursa gün çeşitliliği olduğu için vatandaşlarımız daha ucuz tatil yapabilecek. Bu durumda talep çok olduğu için fiyatlarda bir gevşeme olmayacağını, aksine yükseleceğini tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Ege Bölge Temsil Kurulu Başkanı Tolga Gencer ise bayramın yaklaşmasıyla vatandaşların tatil planlarını yaptığını söyledi.

Otel fiyatlarının yüksek olmasından dolayı taleplerin düşük olduğuna işaret eden Gencer, "Bayram tatillerinde her zaman yüzde 90 doluluk oranlarına ulaşılır. Son dakika yine tatile çıkar halkımız. Yine o yönde bir beklentimiz var." diye konuştu.

Kuşadası'nda 1 milyon turist beklentisi

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Birliği Başkanı Tacettin Özden ise ilçenin, doğası, tarihi mekanları ve plajlarıyla her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak yeri olduğunu söyledi.

Otellerin şehir merkezine yakın olmasının avantaj olduğuna dikkati çeken Özden, "Turistler otellerden çıktıklarında yürüyerek merkeze ulaşabiliyorlar. Şehir hayatını yaşayabiliyor, burada eğlenip alışveriş yapabiliyorlar. Dolayısıyla hem esnaf hem de otelciler kazanıyor." dedi.

Egede turizm yoğunluğu katlanacak

Şehirdeki hareketliliğin yıldan yıla artış gösterdiğini belirten Özden, geçen yıla göre yüzde 10'luk artış yaşandığını, önümüzdeki sezon ise bunun 3-4 katına çıkacağını ifade etti.
Kurban Bayramı'nda ciddi oranda yerli turist beklediklerini vurgulayan Özden, şöyle devam etti:

"Ramazan Bayramı'ndaki hareketlilikten daha fazla bir hareketlilik bekliyoruz. Okul açılmadan önceki en büyük tatil bu. Dolayısıyla bütün otellerin dolacağını düşünüyorum. Şu anda otellerin tamamı dolmak üzere. Rezervasyonları geciktirmeden yaparlarsa iyi olur. Yoksa otellerde yer bulamayabilirler. Dolayısıyla Kurban Bayramı'nda otellerde yüzde 100 doluluk bekliyoruz. Çok fazla yazlık var buraların ve otellerin dolacağını düşünürsek 1 milyonun üzerinde bir turist hareketliliği olacaktır."

Kuşadası Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Bülent İlbahar ise bayram hazırlıklarının tamamlandığını kaydetti.

İlbahar, "Bayramda neredeyse bütün oteller dolacak. Rezervasyon yapmadan gelenlerin burada yer bulması mümkün değil. Kuşadası olarak bayramda doluyuz. Ağustos ayında turizmde zaten bir patlama oluyor. Buna Kurban Bayramı da eklenecek. Dolayısıyla ilçedeki otelciler ve esnaflar duble bayram yapacak." diye konuştu.

Didim Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şentürk de ilçede şu anda ciddi bir turist yoğunluğunun olduğunu aktararak, bayramla birlikte bunun daha da artacağını dile getirdi.

Şentürk, tatil için gelen turistlerin mağdur olmamaları için mutlaka rezervasyon yaptırmaları gerektiğini belirtti.

(AA)

Dünyaya böyle gözdağı verdi: Daha da ileri gideceğiz ve...
Yangında ev küle döndü, Türk bayrağı zarar görmedi
Katil Netanyahu bu kez fena köşeye sıkıştı!
"Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı idam edilebilir"
FSM'deki çalışma sona erdi! Saat 18.00'de ulaşıma açılacak
Stratejik hata ABD'ye pahalıya mal oldu
Şırnak ve Ağrı'da 8 terörist etkisiz hale getirildi
CHP'de 1. derecede skandal torpil! Başkandan komik savunma!
Genç kızı sokak ortasında darp eden zanlı tutuklandı
Şehidimizin ismini dağlara yazdılar
'Füze avcısı' ve 'Korkut'a güç katacak! 'Atom' göreve başlıyor
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
'Aplysia depilans'lar Gökçeada'da görüntülendi
Yaşar Büyükanıt'ın sağlık durumu hakkında açıklama
Rusya Büyükelçisi: Türkiye vatandaşlarına yönelik yeni vize kolaylığının yürürlüğe girmesi için birkaç güne ihtiyaç var
Galatasaray ve Trabzonspor'un eski futbolcusu ölümden döndü
"Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı, iş dünyası adına müjdedir"
Minik fenomen Burak
ABD'de FETÖ'yü panikleten FBI dosyaları
Drogba'dan bir transfer kıyağı daha! Seri'den sonra...
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ