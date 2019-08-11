Ege ile Akdeniz, yerli ve yabancı turistle 'bayram' ediyor

  • Bist 100
    99405
  • Dolar
    5,4962
  • Euro
    6,1769
  • Altın
    263,6050
İstanbul
22 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Fiorentina Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Fiorentina GS maçı nereden canlı izlenir? Fiorentina Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Fiorentina GS maçı nereden canlı izlenir?
Hadise'den iddialı paylaşım: Mekanın sahibi geri geldi Hadise'den iddialı paylaşım: Mekanın sahibi geri geldi
Bayramın 2. günü otobüsler bedava mı? Bayramda metrobüsler bedava mı, metrolar bedava mı? Bayramın 2. günü otobüsler bedava mı? Bayramda metrobüsler bedava mı, metrolar bedava mı?
Berkay-Özlem Ada Şahin'e büyük şok! Otele alınmadılar... Berkay-Özlem Ada Şahin'e büyük şok! Otele alınmadılar...
Ali Sunal'dan duygulandıran paylaşım! 'Canım babam, ben baba oldum...' Ali Sunal'dan duygulandıran paylaşım! 'Canım babam, ben baba oldum...'
Türk Kızılay 51 ülkede kurban kesiyor Türk Kızılay 51 ülkede kurban kesiyor
Neslihan Atagül ağaçtan meyve topladı, konserve yaptı Neslihan Atagül ağaçtan meyve topladı, konserve yaptı
Alişan ve Buse Varol'un oğlu Burak, annesinin izinde Alişan ve Buse Varol'un oğlu Burak, annesinin izinde
Reynmen 'Ela' şarkısından elde ettiği geliri bağışladı Reynmen 'Ela' şarkısından elde ettiği geliri bağışladı
Bengü'den kızı Zeynep ile ilk bayram pozu Bengü'den kızı Zeynep ile ilk bayram pozu
PKK'dan kaçan kadın terörist: Örgüt içinde işkence ve infazlar başladı PKK'dan kaçan kadın terörist: Örgüt içinde işkence ve infazlar başladı
Netanyahu’nun oğlundan İslamofobik paylaşıma destek Netanyahu’nun oğlundan İslamofobik paylaşıma destek
"Filistin halkı ne pahasına olursa olsun Mescid-i Aksa'yı koruyacak" "Filistin halkı ne pahasına olursa olsun Mescid-i Aksa'yı koruyacak"
Niçin gözlerini açtırmadı? Aşık Veysel'i, kızı anlattı Niçin gözlerini açtırmadı? Aşık Veysel'i, kızı anlattı
Freni patlayan çekici dehşet saçtı! Freni patlayan çekici dehşet saçtı!
Kağıthane'de silahlı kavga: 2 yaralı Kağıthane'de silahlı kavga: 2 yaralı
Erzincan'da kamyonet şarampole devrildi: 6 yaralı Erzincan'da kamyonet şarampole devrildi: 6 yaralı
15 yaşındaki Mehmet'i ayakkabısına giren akrep soktu 15 yaşındaki Mehmet'i ayakkabısına giren akrep soktu
Muğla'da kuru patlıcanın kilosu altınla yarışıyor Muğla'da kuru patlıcanın kilosu altınla yarışıyor
Rus vekil: Rusya’ya karşı iklim silahı kullanılmış olabilir Rus vekil: Rusya’ya karşı iklim silahı kullanılmış olabilir
Niğde'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü Niğde'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü
Anne ve bebeği trafik kazasında hayatını kaybetti Anne ve bebeği trafik kazasında hayatını kaybetti
Antalya'da hırsızlığa el ele giden sevgilileri özel ekip yakaladı Antalya'da hırsızlığa el ele giden sevgilileri özel ekip yakaladı
Çamlıca Gişelerinde trafik kazası: 3 yaralı Çamlıca Gişelerinde trafik kazası: 3 yaralı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

11 Ağustos 2019 Pazar 16:14:50 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2019 Pazar 16:16:26

Ege ile Akdeniz, yerli ve yabancı turistle 'bayram' ediyor

Turizmde parlak bir dönem yaşayan Türkiye'de, Kurban Bayramı dolayısıyla özellikle Ege ve Akdeniz'deki otellerde doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı.

Sektörde bu yıl 50 milyonun üzerinde yabancı turist hedeflenirken, sayıdaki artış devam ediyor. İç pazarda ise özellikle bayram tatillerinde hareketlilik zirveye çıkıyor. Yaklaşık 1,5 milyon nitelikli yatak kapasitesine sahip Türkiye'de, Kurban Bayramı dolayısıyla özellikle Ege ve Akdeniz'deki oteller doldu, talepte bulunanlara ise "yer yok" yanıtı veriliyor.

Güney Ege'nin ünlü turizm merkezleri Bodrum, Marmaris, Akyaka, Datça ile Fethiye'ye giden yollarda bayram trafiği yoğunluğu yaşanırken, bölgede hizmet veren butik ve beş yıldızlı otellerde de doluluk yaşanıyor. Bölgede yer bulamayan ziyaretçiler, çadır kamp alanlarında tatillerini geçiriyor.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizmde güzel bir sezon yaşadıklarını söyledi.

Yabancı turist sayısında geçen yıllara göre yüzde 17'lik bir artış yaşandığına değinen Atmaca, yerli turistin ise özellikle bayram tatillerinde hareketlendiğini bildirdi.

Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da önemli bir yoğunluk yaşandığını vurgulayan Atmaca, "Özellikle Ege ve Akdeniz'de hemen hemen tüm tesislerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı, taleplere cevap veremiyoruz, 'yer yok' diyoruz. Geçen yıla göre iç pazarda da ciddi bir artış var." dedi.

"EYLÜL VE EKİM REZERVASYONLARI DA OLDUKÇA İYİ"

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili de Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki otellerin dolduğunu, satışları kapattıklarını söyledi.

200 bin civarında yatak kapasitesine sahip Alanya'daki dolulukların ağustos sonuna kadar devam etmesini beklediklerini aktaran Sili, "Doluluk oranlarımız gayet iyi. Tatilin 9 güne uzatılmamasının herhangi bir olumsuzluğu olmadı. Zaten iç pazarda kalış süresi 3 ile 5 gün arasında." diye konuştu.

Eylül ve ekim ayları rezervasyonlarının da iyi bir noktada olduğunu ifade eden Sili, özellikle Avrupa ülkelerinden ve Rusya'dan turistlerin gelmeye devam edeceğini bildirdi.

Alanya Tanıtım Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ise turizmciler olarak iyi bir sezon geçirdiklerine dikkati çekti.

Kurban Bayramı öncesi 9 günlük bir tatil beklentisi oluştuğunu ancak 5 günlük tatilde bile yüzde 100'lük doluluk oranına ulaşıldığını belirten Dahaoğlu, "Ağustos güzel geçiyor. Geçen yıla göre ciddi bir doluluğa sahibiz. Tatilin uzatılmaması bizleri etkilemedi." ifadelerini kullandı.

"YERLİ VE YABANCI MİSAFİRLERİMİZİ AĞIRLAMAYA HAZIRIZ"

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala, Bodrum'un Ege Bölgesi'ndeki en popüler yerlerinden bir tanesi olduğunu söyledi.

Bodrum'un sadece yerliler için değil, yabancılar için de tercih edilen turizm merkezlerinden olduğunu vurgulayan Kavala, "Bayramda da yoğun bir talep yaşanıyor. Otellerimiz de buna göre programlarını yaptı. Kurban Bayramı'nı kutlamak üzere hem yerli hem de yabancı misafirlerimizi ağırlamaya hazır durumdayız." dedi.

Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur ise turistik tesislerin tamamen dolduğunu, rezervasyon yaptırmadan gelecek ziyaretçilerin yer bulmada güçlük çekeceklerini bildirdi.

"DOLU DOLU BİR BAYRAM GEÇİRECEĞİZ"

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu da Kurban Bayramı'nı Marmaris ve Ege'nin dolu dolu geçireceğini kaydetti.

"Bayramda iç pazarla birlikte dolu dolu bir bayram geçireceğiz. Dün akşamdan beri gelişler başladı." diyen Bülbüloğlu, yüksek sezona denk gelen bayramı iç pazarla birlikte en güzel şekilde geçireceklerini umut ettiklerini ifade etti.

Fethiye Otelciler Birliği (FETOB) Başkanı Bülent Uysal, Fethiye'nin yaklaşık 50 bin yatak kapasitesiyle tatilcileri ağırlamaya hazır olduğunu söyledi.

Bölgedeki otellerin büyük çoğunluğunun yüzde 100 doluluğa ulaştığını anlatan Uysal, şöyle konuştu: "Tesislerimiz, yaşanacak yoğunluk için hazırlıklarını tamamladı. Bölgeye gelen ziyaretçileri en iyi şekilde ağırlayıp evlerine yollayacağız. Bölgede butik otellerden tatil köylerine her keseye uygun konaklama sunan tesisimiz bulunuyor. Tatil rezervasyonunu yapmayan misafirlerimiz bölgede hala boş yer bulabilir. Bayram tatilinden sonra da maviyle yeşilin kucaklaştığı ilçemizde vatandaşları güzel zaman geçirmeye davet ediyoruz."

Bodrum'daki Mio Bianco ve Mio Mare Otelleri'nin Genel Müdürü Nihat Terzi de bayramda otelde ülkenin dört bir yanından ve sanat dünyasından konukları ağırlayacaklarını belirtti.

(AA)

Niçin gözlerini açtırmadı? Aşık Veysel'in kızı, her şeyi anlattı
Rus vekilden çarpıcı çıkış: Böyle bir şey olamaz, Washington işbaşında
Antalya'da film gibi operasyon! Özel ekip kargocu gibi gitti, kapı açılınca aksiyon başladı...
Tezgahlarda yerini aldı! Kilosu altınla yarışıyor
Kurban keserken elini arı soktu... Yoğun bakıma alındı!
Mehmetçiğin Küpeli Dağı'nda bayram mesaisi
Emsal karar: Bir emekliye bayram ikramiyesi alma hakkı kazandırdılar
Kahreden ölüm! Feryatları yürek burktu
Başkan Erdoğan askerlerin bayramını kutladı
Rize'de kaçan kurbanlıklar ortalığı birbirine kattı: Yaralı gazeteciler var
Yolcu treni çarptı... Hayvanlarını kurtarmak isteyen çobanın acı sonu!
Bakan Varank: Ekonomiye 130 milyon lira kazandırmış olduk
Ankara-Tahran tren seferleri yeniden başlıyor
Yanlış kesim ve saklama koşulları yüzünden etler israf oluyor!
Boynu kesildikten sonra ayağa kalkan kurbanlık...
İslam dünyasında Kurban Bayramı sevinci
ABD'den Türkiye'ye karşı ATAK oyunu! Skandal gerçek ortaya çıktı
Osmanlı'da Kurban Bayramı!
Pazartesi ve salıya dikkat! Bir sonraki 2126 senesinde!
Kaçırılan denizciler Türkiye'de!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ