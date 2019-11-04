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04 Kasım 2019 Pazartesi 09:32:31 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2019 Pazartesi 09:33:35

Ege İhracatçı Birlikleri rekor ekim ayı ihracatı

Ege İhracatçı Birlikleri, 1 milyar 255 milyon 634 bin dolarla tarihinin en yüksek ekim ayı ihracatını gerçekleştirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 1 milyar 255 milyon 634 bin dolarla tarihinin en yüksek ekim ayı ihracatına imza attı.

EİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Birlik, geçen ay 1 milyar 255 milyon 634 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu, EİB'in 80 yıllık tarihinde ekim aylarında kayda alınan en yüksek ihracat rakamı oldu.

EİB'in ekim ayındaki ihracatı, 2019'un Mayıs ayındaki 1 milyar 306 milyon doların ardından aylık bazdaki en yüksek ikinci ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti.

Ocak-ekim döneminde 11 milyar 55 milyon dolarlık ihracata imza atan Ege İhracatçı Birlikleri, 12 aylık dönemde ise 13 milyar 282 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı.

Yağlı tohumlar artış rekoru kırdı, kuru meyve zirveye çıktı

Çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ihracatının en yoğun yaşandığı ekim ayında, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 130 milyon dolarlık ihracatla EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliği arasında zirvenin sahibi oldu.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (EHBYİB) de ekimde, geçen yılın aynı ayında 32 milyon dolar olan ihracatını 83 milyon dolara çıkararak rekora büyük katkı sağladı. EHBYİB'in ihracatının 53 milyon dolarlık bölümü yağlı tohumlar sektörü tarafından gerçekleştirildi.

Tarım ve maden ihracatı arttı, sanayi ürünleri ihracatı düştü

Ekim ayında Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri 618 milyon dolarlık sanayi ürünü, 544 milyon dolarlık da tarım ürünü ihraç etti. Egeli maden ihracatçıları ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24'lük artışla 92,8 milyon dolar dış satım yaptı.

EİB çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinden 6'sı geçen ay ihracatını artırırken, 6'sı 2018 yılı Ekim ayındaki ihracat rakamlarının gerisinde kaldı.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği ekim ayında 128,5 milyon dolarlık ihracatıyla, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin ardından ikinci en fazla ihracat yapan birlik oldu.

Diğer sektörler

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ekimde 105 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye genelinde madencilik sektörünün ihracatı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 gerilerken, "İnadına üretim, inadına ihracat" mottosuyla hareket eden Ege Maden İhracatçıları Birliği, yüzde 24'lük ihracat artışıyla 92,8 milyon dolarlık dış satım yaptı.

İhracatını düzenli olarak artıran Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, geçen ay da yüzde 7 artışla 92,5 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı. Ege Tütün İhracatçıları Birliği ise 89 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 77 milyon dolarlık ihracatla ekim ayını geride bırakırken, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği yüzde 5'lik artışla 56 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, geçen ay 21 milyon dolarlık, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği 11,6 milyon dolarlık, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği de 11 milyon dolarlık ihracat geliri elde etti.

Eskinazi, ihracat performansından mutlu

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Egeli ihracatçıların geçen ay gerçekleştirdiği 1 milyar 255 milyon dolarlık ihracat performansından mutlu olduklarını, 2019 yılının kalan iki ayında da benzer performans ortaya koyarak bu yılı 13,5 milyar dolarlık ihracatla geride bırakmayı hedeflediklerini kaydetti.

Ekim ayında tarım ve madencilik sektörlerinin Ege İhracatçı Birliklerinin ihracat rakamlarındaki artışa büyük katkı sağladığına işaret eden Eskinazi, "Ege Bölgesi sektör çeşitliliğinin avantajını ekim ayında yaşadı. Sanayi sektörlerimizin ihracatı gerilerken, tarım ve madencilik sektörleri bu açığı kapatarak ihracatımızın totalde artmasını sağladı. Önümüzdeki dönemde ekonomimizdeki krizin etkilerinin azalması, sanayi sektörlerimizin de ihracatının toparlanması ile 2020 yılında Ege İhracatçı Birliklerinden 15 milyar dolar döviz rakamına ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

(AA)

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