Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği: Kurban derilerini ekonomiye kazandıralım

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, yaptığı yazılı açıklamada, yıllık 1,6 milyar dolar ihracat hacmine sahip deri sektörünün ihtiyacı olan ham derilerin önemli bölümünün kurbanlık hayvanlardan elde edildiğini belirtti.

Kurban derilerinin ekonomiye kazandırılması için vatandaşların azami özen göstermesi gerektiğini belirten Zandar, "Kurban derilerini ekonomiye kazandırmalıyız. Kurbanlık hayvanların uygun şartlarda kesilmesi, yüzüm işlemlerinin doğru şartlarda yapılması ve uygun şartlarda saklanması, ekonomimize milyonlarca lira kazandıracak veya kaybettirecek kadar önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Ham derinin çok değerli bir organik madde olduğunu vurgulayan Zandar, yüzüm işleminden sonra hava sıcaklığı nedeniyle kısa süre içinde tuzlama yapılması gerektiğini belirtti.

Yüzülen deride kalan et ve yağ parçacıklarının delik, kesik ve çizik oluşturmadan sıyrılması gerektiğine işaret eden Zandar, şunları kaydetti:

"Deride et ve yağ parçacıklarının kalması, koruma amacıyla deriye verilecek tuzun deri içerisine nüfuz etmesini engeller ve ham derinin kolaylıkla bozulmasına sebep olur. Yüzüm sonrası deriler yaklaşık 1 saat kadar serin ve hava akımı bulunan bir yerde vücut ısısının düşmesi için bekletilmelidir. Koruma amacıyla küçükbaş ham deriler için deri başına 2-3 kilogram kadar, büyükbaş ham deriler için 8-10 kilogram civarında, kalın tanecikli temiz ve kuru tuz, derinin et tarafına iyice ovularak tüm yüzeye yayılmalı ve ham derinin suyunun uzaklaşması için serin ve havadar bir yerde bekletilmelidir. Yüzülen taze ham deriler kesinlikle naylon torbalarda muhafaza edilmemelidir. Naylon torbalara konulan deriler havayla temas etmedikleri için kısa sürede bozulmaktadır. Ayrıca kesim sırasında ortaya çıkan bağırsak ve iç organlar deriyle beraber kesinlikle muhafaza edilmemelidir."

(AA)