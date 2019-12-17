Elektronik Fon Transferi (EFT) işlemleri belirli zaman aralıklarında gerçekleştiriliyor. Bu zaman dilimini bilmeyen vatandaşlar yaptıkları EFT işleminin ne zaman onaylanacağını ve karşı hesaba ne zaman geçeceğini öğrenmek istiyor. EFT ne zaman hesaba geçer? EFT saatleri kaçla kaç arasında? soruları yoğun olarak araştırılıyor. EFT işlemi ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

EFT NEDİR?

EFT hayatlara 1992 yılında girmiş bir işlemdir. Büyük kolaylıklar sağlaması sebebiyle tercih edilebilirliği artmış olan bu yöntem, birçok anlamda kolaylıklar vaat etmektedir. T.C.M.B. tarafından düzenlenen bu işlemde TL cinsi paraların bankalar arasında transferi sağlanmaktadır.

EFT NE ZAMAN HESABA GEÇER?

EFT, bankaların mesai saatleri içinde gönderilen hesaba geçer. Hafta sonu ve resmi tatillerde gönderilen EFT’ler ilk iş günü mesai saatinin başlamasını takiben alıcı hesabına geçiyor. Hafta sonları ve resmi tatil günlerinde yapılan EFT’ler bekleme kuyruğuna alınır ve ilk iş günü mesai saatinin başlamasıyla alıcı hesaba gönderili. EFT’nin hesaba geçmesinde gönderen, alıcı, gönderenin bankası ve alıcının bankası bilgileri doğru girildiği takdirde yapılan elektronik fon transferi, gönderilen banka tarafından işleme alınır ve onay süreci başlar. Bu süreç dakikalar içinde tamamlanır, aktarıma konu tutar gönderen hesabından karşı hesaba 15 dakikadan kısa bir sürede ulaştırılır. Ancak öncesinde bazı bankaların uygulamaları EFT talimatı verilip verilmemesi konusunda hesap sahibinin onayını alır. Hesap sahibi EFT işlemi için talimat vermezse hesaptan para çıkmaz. Hesap sahibi EFT işlemini hafta sonundan sonra Pazartesi günü uygulaması üzerinden tekrar yapabilir.

EFT SAATLERİ KAÇLA KAÇ ARASINDA?

Çoğu zaman elektronik fon transferleri 08.30 – 17.30 saatleri arasında yapılıyor olsa da bu zaman dilimi bankalardan bankalara göre değişiklik gösterebiliyor. Bazı bankalarda bu süre bitimi uzarken, bazı bankalarda süre azabiliyor. EFT saatlerini bankaların çağrı merkezlerinden öğrenebilmek mümkün olduğu gibi aynı zamanda resmi web siteleri aracılığıyla da öğrenmek mümkündür. Bankanızın EFT saatlerini resmi web siteleri üzerinden öğrenmek için bankalar tarafından yayınlanması zorunlu olan “İşlem limitleri ve İşlem Saatleri” sayfasına ulaşmanız gerekiyor. Bankaların resmi web sitelerinde yer alan site içi arama alanlarından bu sayfaya kolayca ulaşabilirsiniz.