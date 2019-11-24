Efsane dopingi

Dünyanın birçok ülkesinde uzun yıllardır gerçekleştirilen e-ticaret sitelerinin ve perakendecilerin pek çok ürüne uyguladığı indirimlerle efsaneleşen cuma alışverişi etkinliği, son 3 yıldır Türkiye’de de düzenleniyor. Önümüzdeki hafta cuma günü gerçekleşen ‘efsane cuma’ indirimli alışveriş gününde, Türkiye’de yapılan kartlı alışverişlerde harcama rekoru kırılması bekleniyor. Geçen yılki ‘Efsane Cuma’da 3.4 milyar liralık alışveriş yapılmıştı. Bu yıl, 5 milyar lirayı aşacağı tahmin ediliyor.

2 milyar TL’si internetten

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, “Perakende sektöründe 29 Kasım’daki efsane indirimin alışverişe doping etkisi yapmasını ve bir günlük kartlı ödeme tutarının 5 milyar TL’ye ulaşmasını bekliyoruz. 5 milyar TL'lik kartlı ödemede internetten alışveriş payının da 2 milyar TL’ye yaklaşacağını öngörüyoruz” dedi.

Dolandırılmayın!

- Ticaret Bakanlığı “yanıltıcı” indirim kampanyaları için uyardı.

- SSL sertifikalı siteleri tercih edin.

- Ödemenizi ‘3D güvenli ödemeyle’ yapın.

- Markanın kendi internet sitesini tercih edin.

- Yüzde 70 indirim olmaz. Zamlı indirimlere dikkat edin.

- Satın alacağınız ürünün yorumlarını mutlaka inceleyin.

Para puanları süresi dolmadan kullanın

Alışveriş yapan milyonlarca insan para puan ya da bonus kazandıran sadakat kartları kullanıyor. Bu kartlarda biriken puanların süresi ise yıl sonunda bitiyor. Puanların sıfırlanmasını istemiyorsanız 31 Aralık’tan önce ihtiyaçlarınızı almayı unutmayın.