'Efsane Cuma'da oltaya gelmeyin

Yıl sonunda hızlanan indirim kampanyaları özellikle online ve sosyal medya üzerinden yapılan alışverişlerde dolandırıcılık riskini artırıyor. Uzmanlar, alışverişte güvenliğe dikkat uyarısı yapıyor. Black Friday (Efsane Cuma), Cyber Monday (Siber Pazartesi), 11.11 indirimleri ve yılbaşı fırsatları gibi onlarca kampanya, önümüzdeki günlerde devreye girmeye hazırlanırken, özellikle kartlı alışverişlerde, siber dolandırıcılığa karşı vatandaşların önlem alması gerektiği belirtiliyor. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-ticaret Meclisi üyesi Cenk Çiğdemli, ”Bunun için, bankacılık zararlı yazılımları, sahte Android bankacılık uygulamaları ve sahte e-ticaret sitesi gibi çeşitli saldırı yöntemlerini kullanıyorlar. Bu yollarla ulaştıkları bilgileri ya kendileri doğrudan kullanıyor ya da kullanmaya hevesli başka suçlulara satıyorlar” dedi.

YÜZDE 500 İNDİRİM OLMAZ

Yılın internet üzerinden en çok alışveriş yapılan dönemine geldiğimiz bu günlerde, tüketicileri ve e-ticaret sitesi sahiplerini, güvenlik konusunda ekstra dikkatli olmaları yönünde uyaran Çiğdemli şunları aktardı:

Herhangi bir veri girmeden veya indirmeden önce web sitelerinin gerçek olup olmadığını birkaç kez kontrol etmek gerek.

Sitenin iletişim bilgileri, SSL Sertifikası kesinlikle kontrol edilmeli. Vatandaş öncelikle kampanyaların mantıklı olmasına dikkat etmeli. 300 liralık bir ürünü 50 liraya kimse satmaz.

Ürünün diğer sitelerdeki fiyatına da mutlaka bakılmalı. E-ticaret dolandırıcıları, bu indirim günlerine özel olarak basit e-ticaret siteleri kurup, olmayan ürünleri satabilirler.

Vatandaş alışveriş yapacağı sitenin SSL sertifikasını mutlaka kontrol etsin. SSL sertifikası olup olmadığı, siteye girildiğinde adres barının sol köşesinde bulunan kilit işaretiyle anlaşılabilir.

SATICILAR DA HEDEFTE

Sadece tüketicinin değil, site sahipleri ve satıcıların da dolandırıcılık mağduru olabileceğine vurgu yapan Çiğdemli, satıcının sitesinde mutlaka 3D Secure kullanması gerektiğini belirtiyor. 3D Secure, kredi kartıyla yapılan alışverişe SMS ile onay verilmesidir. Bu tüketici kadar aslında satıcıyı korumaya yöneliktir. E-ticarette karşılaşılan müşteri dolandırıcılıklarına karşı satıcıyı korur. Bazı dolandırıcıların çalıntı kredi kartlarıyla alışveriş yapabildiklerini hatırlatan Cenk Çiğdemli, “Kartın gerçek sahibi alışverişe itiraz ettiğinde, satıcı parayı bankaya geri ödemek zorunda, banka parayı hemen çekiyor zaten. Satıcı ise ürünü gönderdiğiyle kalıyor, 3D Secure onayı olmadığı için hiçbir hak iddia edemiyor. Bu şekilde mağdur olan çok sayıda şirket var” diyor.

ŞİRKETLER ALTYAPILARINI GÜÇLENDİRMELİ

Altyapı yetersizlikleri konusunda da şirketleri uyaran Çiğdemli, “Biz artan trafiği sorunsuz yönetebilmek için bu yıl hat kapasitelerimizi daha da artırdık. Doğru altyapı yatırımı yapmamış olan siteler, geçen yıl bu nedenle olması gerekenden daha düşük ciro yapmıştı. Doğru altyapı yatırımı yapanlar ise 10 günlük cirosunu bir günde yapmıştı. Ayrıca altyapısında kampanya modülü olmayan siteler de indirimli satış fırsatından yararlanamıyor” dedi.

KORUNMAK İÇİN NE YAPMALI?

Alışverişi kendi cihazlarınızla yapın. İster bilgisayarınız ister tabletiniz veya akıllı telefonunuz olsun, alışverişte kendi cihazınızı kullanın. Cihazın davranışındaki tuhaflıkları ayırt etmek sizin için çok daha kolay olacaktır.

Halka açık Wi-Fi noktalarından alışveriş yapmamaya çalışın. Her internet bağlantısı, online ödemeler için yeteri kadar güvenli değildir. Online alışveriş için çarşı ve alışveriş merkezlerindeki halka açık Wi-Fi noktalarını kullanmayın.

Kredi kartı veya sanal kredi kartı kullanın. Kredi kartı kullanarak yapılan satın alma işlemleri, vadesiz veya tasarruf hesaplarınızda tuttuğunuz paranızı kapsamadığından, daha güvenlidir. Hatta limiti sınırlanmış sanal kredi kartı kullanırsanız, riski minimize etmiş olursunuz.

Güvenlik yazılımınız güncel olsun. Halen yapmadıysanız, birden fazla koruyucu katmana sahip güvenilir ve güncel bir internet güvenliği çözümü yükleyin.

Hangi marka ne kadar indirim yapıyor?

ABD başta olmak üzere, kasım ayının son cumasında, tüm dünyada yaşanan alışveriş kampanyalarına Türkiye’deki e-ticaret siteleri ve perakende zincirleri de katıldı. Türkiye’de ‘Efsane Cuma’ adı altında hazırlanan kampanyalara, neredeyse tüm e-ticaret markaları katılıyor. Trendyol, Morhipo, Amazon, Hepsiburada, Gittigidiyor, N11’in yanı sıra, çoğu marka, online satışlarda kendi bünyesinde de indirimler gerçekleştiriyor. Geçen yıl yüzde 60’a varan indirimin yapıldığı Efsane Cuma kampanyası, 29 Kasım’da başlayacak.