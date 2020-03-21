  • Bist 100
    85795.8
  • Dolar
    6,5547
  • Euro
    7,0589
  • Altın
    316,7020
İstanbul
9 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Almanya’da koronavirüs vaka sayısının yüksekliğine rağmen ölüm oranı neden düşük? Almanya’da koronavirüs vaka sayısının yüksekliğine rağmen ölüm oranı neden düşük?
Koronavirüs ekmekten bulaşır mı? Koronavirüs ekmekten bulaşır mı?
Küresel otomobil üretiminde Kovid-19 kaynaklı düşüş beklentisi Küresel otomobil üretiminde Kovid-19 kaynaklı düşüş beklentisi
BDDK finansal kuruluşların müşterilerini mağdur etmemesi konusunda güçlü tavsiye kararı aldı BDDK finansal kuruluşların müşterilerini mağdur etmemesi konusunda güçlü tavsiye kararı aldı
ECB koronavirüse karşı Avro Bölgesi bankalarına esneklik gösterecek ECB koronavirüse karşı Avro Bölgesi bankalarına esneklik gösterecek
İtalyan spor dünyasında Kovid-19'a karşı bağış seferberliği İtalyan spor dünyasında Kovid-19'a karşı bağış seferberliği
Sivassporlu futbolculara izin verildi Sivassporlu futbolculara izin verildi
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Sepil'den liglerin başlama tarihiyle ilgili açıklama Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Sepil'den liglerin başlama tarihiyle ilgili açıklama
Murat Kekilli sağlık çalışanları için online konser verecek Murat Kekilli sağlık çalışanları için online konser verecek
Bu kütüphaneye giren çıkmak istemeyecek Bu kütüphaneye giren çıkmak istemeyecek
Sanat alanında dersler koronavirüs sebebiyle online sınıflara taşındı Sanat alanında dersler koronavirüs sebebiyle online sınıflara taşındı
Yunanistan'da 5,7 büyüklüğünde deprem Yunanistan'da 5,7 büyüklüğünde deprem
Yeni tip koronavirüsle mücadele stratejileri ve gelecek haritası Yeni tip koronavirüsle mücadele stratejileri ve gelecek haritası
Hollanda’da 3 Türk koronavirüs nedeniyle öldü Hollanda’da 3 Türk koronavirüs nedeniyle öldü
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den Amerikan halkına çağrı İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den Amerikan halkına çağrı
'İstMem' mobil uygulama hayata geçti 'İstMem' mobil uygulama hayata geçti
BAE yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk kez 2 kişi hayatını kaybetti BAE yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk kez 2 kişi hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan'dan koronavirüs mesajı Başkan Erdoğan'dan koronavirüs mesajı
Mehmetçik'ten sağlık çalışanlarına alkış desteği Mehmetçik'ten sağlık çalışanlarına alkış desteği
Mehmetçik'ten sağlık çalışanlarına alkış desteği Mehmetçik'ten sağlık çalışanlarına alkış desteği
Sağlık Bakan Koca'dan koronavirüs vaka açıklaması! Hasta sayısı 670'e çıktı, ölümlü vaka sayısı ise 9'a yükseldi Sağlık Bakan Koca'dan koronavirüs vaka açıklaması! Hasta sayısı 670'e çıktı, ölümlü vaka sayısı ise 9'a yükseldi
BDDK finansal kuruluşların müşterilerini mağdur etmemesi konusunda güçlü tavsiye kararı aldı BDDK finansal kuruluşların müşterilerini mağdur etmemesi konusunda güçlü tavsiye kararı aldı
Sağlık Bakanlığı koronavirüs genelgesi yayınladı Sağlık Bakanlığı koronavirüs genelgesi yayınladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Mart 2020 Cumartesi 07:05:21 | Son Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 07:05:59

ECB koronavirüse karşı Avro Bölgesi bankalarına esneklik gösterecek

Avrupa Merkez Bankası, yeni tip koronavirüsün ekonomik etkisiyle mücadele eden Avro Bölgesi bankalarına denetimlerde daha fazla esneklik gösterileceğini duyurdu.

ECB’den yapılan açıklamada, ECB’nin doğrudan denetimi altında olan bankaların küresel ekonomide koronavirüsün yol açtığı ekonomik şokların ortasında hanehalkı ve şirketlere fon sağlama rollerini yerine getirmeye devam etmelerini sağlamak için ilave önlemler alındığı bildirildi. 
ECB’nin banka denetçilerinin devlet garantisi ve moratoryum ilan edilmiş sorunlu krediler konusunda Kovid-19 salgınına yanıt olarak “esneklik uygulayacağı” vurgulanan açıklamada, ECB’nin bankaları uluslararası muhasebe standardını uygularken reel ekonomiye daha fazla kredi verilmesini etkileyecek hamlelerden kaçınmasını teşvik ettiği belirtildi.

Açıklamada, ECB'nin 12 Mart’ta açıkladığı koronavirüsün ekonomik etkisine karşı alınan önlemlerin içinde yer alan Avro Bölgesi’ndeki bankaların sermaye tamponları üzerindeki gevşetilmiş kuralların, bölgede bankaların şirketlere ve hanehalkına 1,8 trilyon avro kredi vermesine olanak sağlayacağı da ifade edildi.

Avro Bölgesi'ndeki büyük ticari bankaları stres testinden geçiren ECB, 4 Aralık 2019'da bu yıl 117 bankaya doğrudan denetleme yapacağını duyurmuştu.

(AA)

EN ÇOK OKUNAN HABERLER