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27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:34:52 | Son Güncelleme: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:35:49

'E-ticarette mobil alışverişin payı hızla artıyor'

GittiGidiyor Genel Müdürü Kantarcı, "E-ticarette mobil, yükselişini hızla sürdürüyor. Kullanıcılar geçmişe kıyasla mobilden çok daha fazla alışveriş yapıyor." dedi,

GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölge Direktörü Öget Kantarcı, "E-ticarette mobil yükselişini hızla sürdürüyor. Yakın bir gelecekte gelişmiş ekonomilerde her beş kişiden üçünün online alışveriş için, her 10 kişiden 7'sinin de ödeme yapmak için mobil telefonlarını kullanacağı öngörülüyor. Kullanıcılar geçmişe kıyasla mobilden çok daha fazla alışveriş yapıyor. E-ticaretin geleceğinde mobilin merkezde yer alacağını rahatlıkla söyleyebiliriz." dedi.

Türkiye'de gelişmeye ve büyümeye devam eden e-ticaret sektöründe, sektör oyuncuları da, kendini yaşanan gelişim ve dönüşüme göre konumlandırmaya devam ediyor.

Hızlı gelişen sektörde, varlığını devam ettirebilmesi için şirketlerin de aynı hızda değişmesi ve gelişmesi gerekirken, değişen tüketici taleplerine yanıt vermekte geç kalan şirketlerin sektörde varlığını devam ettirmesine neredeyse imkansız gözüyle bakılıyor.

Bu çerçevede GittiGidiyor Genel Müdürü ve MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, hem iç pazar hem de e-ihracat yatırımlarına devam eden şirketin ve Türkiye'deki sektörün son durumuna ve yaptığı çalışmalara ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.

Yılın ilk yarısının geride kalmasıyla, ilk 6 aylık sonuçları hakkında değerlendirmelerde bulunan Kantarcı, geçen yıl olduğu gibi bu yılın ilk yarısını da başarıyla geçirdiklerini söyledi.

Kantarcı, şunları kaydetti:

"GittiGidiyor’da her saniyede 1 ürün satıldığını ifade edebilirim. Alıcılar için durum böyleyken, satıcıların da e-ticarete hızla yönelmiş durumda olduğunu gözlemliyoruz. Birçok satıcı GittiGidiyor'da ciddi bir gelir kapısı elde ediyor. Öyle ki, platformumuz 2 milyondan fazla kişinin geçimine doğrudan katkı sağlıyor. Bu gelişmeler ışığında yılın ilk yarısını yüzde 25 büyümeyle geride bıraktık. Yılın ilk yarısı seçimlerin de etkisiyle alışveriş anlamında daha sakin geçti. Ancak ikinci yarıda okulların açılması ve yıl sonundaki dönemsel kampanyaların da etkisiyle yıl sonunda toplam büyümenin yüzde 30'a ulaşacağını öngörüyoruz.

Bu yılın ilk 6 ayında e-ticaret sektöründe e-ihracatın öne çıktığını gözlemliyoruz. E-ihracat hem e-ticaret şirketlerinin hem de hükümetin gündeminde büyük yer teşkil ediyor. Biz, GittiGidiyor olarak e-ihracatın ekonomimize sunacağı katkının son derece yüksek olduğunun bilincindeyiz. Üretim alanında açığa çıkmayı bekleyen potansiyeliyle Türkiye, ürünlerini e-ihracat aracılığıyla hızlı, kolay ve güvenli bir biçimde tüm dünyaya sunabilir. Bu motivasyon doğrultusunda 2018'de e-ihracatın ülkemizdeki öncülüğünü üstlendik."

"Türkiye'de e-ticaret, ekonominin itici gücü haline geldi"

Kantarcı, Derimod markası ile e-ihracat açılımını başlattıklarını ve yerli ürünleri eBay üzerinden 190 ülkede 180 milyon kullanıcıyla buluşturduklarını, 50'den fazla Türk markası ile küçük-orta ölçekli markayı, 10 binden fazla ürün çeşidiyle eBay sistemine dahil ettiklerini anlattı.

"Şimdiye kadar en çok Almanya ve İngiltere'ye satış yapıldı. 2020'de en az 1000 yerel satıcının ürünlerinin eBay'de satışa sunulmasını hedefliyoruz." diyen Kantarcı, e-ihracatın katkısıyla sektördeki büyüme oranının çok daha yüksek olacağını söyledi.

Kantarcı, Türkiye'nin, e-ticaret açısından büyük potansiyel barındıran bir ülke olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Öyle ki, Türkiye'de e-ticaret, ekonominin itici gücü haline geldi. KOBİ’lerin ve klasik perakendecilerin e-ticarete katılmasıyla sektör çok daha hızlı büyüyecek. Bu değerlendirmeler ışığında 2019 yıl sonu itibarıyla e-ticaret sektörünün ülkemizde yüzde 30 bandında büyümesini öngörüyoruz. İnternet kullanımının Türkiye'de hızla yaygınlaşmasıyla birlikte online kanallar üzerinden ürün veya hizmet satın alan veya satın almak istedikleri ürün veya hizmetle ilgili araştırma yapanların sayısı da her geçen gün artıyor.

Öte yandan, e-ticarette mobil de yükselişini hızla sürdürüyor. Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin, GittiGidiyor desteğiyle Deloitte ile hazırladığı e-ticaret raporuna göre 18-34 yaş grubu, 35-50 yaş grubu ile kıyaslandığında özellikle alışveriş sitelerine göz atma ve online ürün satın alma işlemlerinde akıllı telefonlarını, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarından daha fazla kullanıyor. Mobil cihazların firmalar tarafından artık birer omnichannel deneyim aracı olarak görülmesinin e-ticaret içinde önemli bir etkisi bulunuyor. Mobil cihazların kullanım oranı yalnızca e-ticaret işlemlerini değil, ödeme yöntemi alışkanlıklarını da değiştiriyor.

Yakın bir gelecekte gelişmiş ekonomilerde her beş kişiden üçünün online alışveriş için, her 10 kişiden 7'sinin de ödeme yapmak için mobil telefonlarını kullanacağı öngörülüyor. Mobilin güçlü etkisini platformumuz özelinde de çok net gözlemliyoruz."

"E-ticaret şirketleri, yönelimleri sıkı biçimde takip etmeli"

Sektörde yaşanan değişim ve dönüşüme dikkati çeken Kantarcı, "Dolayısıyla GittiGidiyor olarak yatırımlarımızla ilgili kararlar alırken tüm bu sonuçları göz önünde bulunduruyor ve kullanıcılarımıza mobilde çok daha konforlu bir alışveriş deneyimi sunmaya odaklanıyoruz. E-ticaret şirketlerinin de bu yönelimleri sıkı bir biçimde takip etmeleri büyük önem taşıyor. Mobil çağa ayak uyduramayan e-ticaret şirketlerinin faaliyetlerini sürdürmeleri önümüzdeki dönemde mümkün görünmüyor." dedi.

Son dönemdeki ekonomik gelişmelerin de etkisiyle tüketici davranışlarında değişimlerin olduğunu aktaran Kantarcı, tüketiciler daha çok tasarruf edebilecekleri seçeneklere yöneldiğini söyledi.

Kantarcı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüketiciler alışveriş yaparken daha uygun fiyatlı ürün seçeneklerini tercih ediyor. Öyle ki, fiyatı muadillerine göre daha uygun olan ürünlerin satışında ilk çeyrek itibariyle hızlı tüketim ürünlerinde yüzde 40, elektronikte yüzde 100 artış oldu. Örneğin, spor aletlerinde fiyatı biraz daha uygun olan kondisyon bisikletinin koşu bandından daha fazla tercih edildiğini gördük.

Ayrıca teknolojiyle iç içe bir hayat yaşayan Z kuşağının da tüketim alışkanlıklarının yön değiştirmesinde etkisi olduğunu söyleyebiliriz. E-ticaret günümüzde tüketiciler için bir alternatif değil, alışverişin gerçek anlamda bir parçası haline geldi. Özellikle akıllı telefon ile e-ticaret birlikteliği alışverişi her an mümkün kılarak tüketici alışkanlıklarına yön veriyor. Kullanıcılar geçmişe kıyasla mobilden çok daha fazla alışveriş yapıyor. E-ticaretin geleceğinde mobilin merkezde yer alacağını rahatlıkla söyleyebiliriz."

(AA)

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