E-ihracat tüyoları... Online satan çok kazanıyor

Yanlış pazarlama stratejileri nedeniyle birçok e-ticaret sitesi kapanmak zorunda kalıyor. Ancak doğru reklam ve pazarlama yöntemleriyle yüksek cirolar yapan e-ticaret siteleri de var. Üstelik bu siteler sanıldığı gibi ünlü markalara ait değil. E-ticaret ve e-ihracat sitelerine altyapı hizmeti sağlayan RGS Yazılım E – Ticaret Uzmanı Nilay Güçlüoğlu, yeni kurulmuş e-ticaret siteleri ve e-ticaret yapmak isteyen girişimciler için her zaman işe yarayan şu tüyoları verdi:

50 MİLİSANİYENİZ VAR

Öncelikle kullanıcıların sitenizi beğenip beğenmediğine karar vermesi, 50 milisaniye alıyor ve ilk izlenim için asla ikinci bir şansınızın olması düşünülemez. Bu nedenle, ilk izlenim uzun süre etkisini koruduğu için, olabildiğince yaratıcı olmalısınız. Bu izlenim size bir ömür boyu müşteri kazandırabilir. Olabilecek en iyi tasarımı geliştirmeli, doğru bir site kurulumuyla siz satış yaparken, kullanıcıların hoş ve görsel olarak rahat edeceği bir tasarım yapmalısınız.

MOBİLDE YOKSANIZ PİYASADAN SİLİNİRSİNİZ

Ortalama bir kişi, günde en az 100 dakikasını cep telefonunda geçiriyor. Mobil uygulamalar dünya çapında tüketici davranışlarında artan bir rol oynuyor. Tüketiciler, 2014 yılında mobil uygulamalar yardımıyla 204 milyar dolar harcamıştı, 2018 yılında bu rakam 626 milyar dolara çıktı. E-ticaret işlemlerinizi mobil cihazlarla uyumlu hale getirmediğiniz sürece 3 veya 5 yıl içinde piyasadan silinmeniz işten bile değildir. Potansiyel müşterilerinize yakın olun. Eğer onlar mobil cihazlarıyla birlikteyse sizin olmanız gereken yer de orasıdır.

DAHA ÇOK FOTOĞRAF

Görsel iletiler metinlerden 60 bin kat daha hızlı bir şekilde işleniyor. İnsanların yüzde 65'i görsel olarak öğreniyor. Dolayısıyla mesajınızı müşterilere iletmenin en iyi yolu 'görsel içerik’ sağlamaktır. Bunun için web sitenizde daha fazla görsel kullanın.Görsel tweet'ler, görsel kullanılmayanlara göre yüzde 94 oranında daha fazla retweetlenir. Kısacası kullanıcıların zihinlerinde asılı kalacak fotoğraflar kullanın. Bir tek görsel onlarca sözcüğe bedeldir.

DİJİTAL MEDYAYI İYİ KULLANIN

Sosyal medyayı ihmal etmek ya da sosyal olarak ortalarda görünmemek, online işiniz için alabileceğiniz en kötü karar olacaktır. Aslında sosyal medya, işinizin merkezinde bir rol oynar. Ürünlerinizi ilgi çekici, profesyonelce tasarlanmış şekilde dikkat çekici hale getirerek Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest ve Tumblr'da paylaşın. Sosyal medyayı ikiye katlayacak bir zaman varsa, o da şimdidir ve bu da Instagram'dır.Sosyal medya üzerinden düzenli içerik gönderin; günde 3 fotoğraf, günlük hikaye ve haftada bir canlı yayın. Yüksek takipçi sayısı olan rakipleri beğenin ve yorum yapın.

BÜROKRASİDEN KAÇININ

Ziyaretçilerin sitenize başarıyla kaydolmadan önce bir ya da birkaç sayfalık kayıt formları oluşturmaktan kaçının. Bir e-ticaret sitesi olarak, adreslerini, telefon numarası ve ne tür bir iş yaptıklarını bilmeniz gerekmez. Basit bir e-posta adresi ve şifre, sadece ihtiyacınız olan her şeydir.

ARAMA MOTORUNDA EN ÜSTTE KALIN

Google arayıcılarının yüzde 90'ı sadece ilk 3 sonuca tıklıyor. Yani, ürününüz sayfanın en sonunda yer alıyorsa sadece kalan yüzde 10 sizin sitenizi bulacaktır. Başlıklarınızı, URL'nizi ve açıklamalarınızı optimize etmeyi, yararlı ve yeni içerik sağlamayı, web sitenizin yüklenme süresini iyileştirmeyi ve sitenizi Google başta olmak üzere arama motorlarına kaydetmeyi ihmal etmeyin. SEO olmadan bir web sitesi kurmak, yön olmadan yol almaya benzer.

GÜVEN VERİN

Uygun içerik yönetimi ve kişisel ayrıntı güvenliği sağlayana kadar e-ticaret sitenizin tamamlandığını söyleyemezsiniz. İnsan iletişimi eksik olduğunda, alışveriş yapanların sitenizden ürün satın alma konusunda kendilerine güven duymasını sağlamanız gerekir. Müşteri artık, sipariş vermeden önce çok daha fazla dikkatli davranmaktadır. Bu nedenle, sitenizin, müşterilerin gizliliğini korumak için gerekli özellikleri taşıyan saygın bir site olduğunu garanti etmelisiniz. Güvenli bir platform seçmek, güçlü SSL kimlik doğrulaması kullanmak, tüm siparişleri izlemek, güçlü parolalar sormak ve sızmalara karşı dünya genelinde kullanılan PCI testi yapmak, çevrimiçi sahtecilik riskini azaltacak olan tekniklerdir.

SOSYAL SORUMLULUĞA AĞIRLIK VERİN

Marka imajını artırmak için çevre dostu sosyal sorumluluk projeleri iyi olabilir. İyi işler yapan firmaları desteklemek, insanların hoşuna gider ve müşterileriniz de onlara çevre dostu olma fırsatı vermenizi takdir edecektir.

MÜŞTERİ ODAKLI OLUN

E-ticaret işindeki en büyük eksiklik, müşterilerin karar vermeden önce ürünü dokunmasına, hissetmesine ve denemesine imkân bulamamasıdır. Bu konuyu çözebilmek için halihazırda bir çözüm yoksa, işinizin diğer alanlarında bu eksikliği giderebilirsiniz. Basitleştirilmiş alışveriş sepetiyle süreci kolaylaştırmanın yanı sıra uygun fiyat, ücretsiz kargo ve satın alma sürecini olabildiğince kısa tutmak da kullanıcıların sitenize bağlılığını sağlamak bakımından yararlıdır. Bu ilave hizmetler müşterinin sitenize sadık kalmasını ve alışveriş etmesi için teşvikini sağlayacaktır.

CANLI SOHBET ÖNEMLİ

Canlı sohbeti kullanmak, potansiyel müşterilerinizin daha hızlı karar vermesine yardımcı olan bir yöntemdir. Kullanıcılar bir makineyle değil, bir insanla sohbet ettiklerini hissetmelidir. Canlı sohbet stratejisi, kullanıcıya kendini gerçek bir mağazada gibi hissettirir, tüm sorular, bir mağaza asistanı tarafından yanıtlanır. Müşterilerinizle konuşun, bir robotla etkileşimde bulunmalarına izin vermeyin. İnternetten alışveriş yapanların yüzde 21'i, canlı sohbet sunan bir siteden satın almaya eğilimlidir. Canlı sohbet kullanan alıcıların yüzde 62'sinin aynı siteden tekrar ürün satın alma olasılığı yüksektir.