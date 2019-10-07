e-Devlet kılıfında dolandırıcılık

Twitter'da bankalar adına sahte hesap açarak sosyal medya kullanan vatandaşları tuzaklarına çekmeye çalışan dolandırıcılar, şimdi de gözünü ‘e-Devlet’ uygulamasına dikti. Daha önce Merkez Bankası gibi devletin resmi kurumlarının Twitter hesaplarını taklit ederek vatandaşları dolandıran sahtekarlar bu kez, e-Devlet adına binlerce sahte hesap açtı.

PARA VAADİYLE KANDIRIYORLAR

Devletin, vatandaşlarının bürokratik işlerini kolayca halletmesi için kurduğu bir online platform olan e-Devlet, binlerce vatandaşın her türlü bilgisini içinde barındırıyor. TC kimlik numarasıyla giriş yapılan e-Devlet adına Twitter’da sahte hesap açan dolandırıcılar da işte bu bilgilerin peşinde. Dolandırıcıların taktiği ise her zamankiyle aynı; hediye ve para vaatleri...

LİNKE TIKLAMAYIN

E-Devlet Kapısı’nın resmi Twitter hesabı olan ‘@ekapi’ dışında, bir sürü sahte hesap dolanıyor. Bu hesaplar resmi hesapla aynı logoyu kullanıyor. Dolandırıcılar, “Bankaların kredi kartı aidat iade işlemleri başlamıştır. İadenizi almak için yukarıdaki linke tıklayın” şeklinde attıkları tweet’lerle yani mesajlarla vatandaşları tuzaklarına düşürmeye çalışıyor. Hesabın gerçek olup olmadığını kontrol etmeden linke tıklayan vatandaş ise dolandırıcılık kurbanı oluyor.

MAVİ TİK'E BAKMAYI UNUTMAYIN

Vatandaşların sahte hesaplardan korunmak için dikkat edeceği bir kaç önemli detay var. Twitter’da resmi hesaplarda bulunan ve hesabın o kişiye ait olduğunu anlatan ‘mavi tik’ sembolü önemli. Ayrıca hesap adının önünde arkasında beklenmedik bir harf ya da sayı olup olmadığına dikkat edilmeli. Bunun dışında linke tıklamadan evvel, bir ön araştırma yapılabilir. Yani hesabın içine girip daha önce neler paylaştığına bakılabilir.