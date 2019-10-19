Düzenleyici ve denetleyici kurumlara 7,6 milyar liralık bütçe

Düzenleyici ve denetleyici kurumların 2020 yılı bütçesinden alacağı pay yaklaşık 7,6 milyar lira olarak belirlendi. Söz konusu kurumlar arasında en yüksek payı yaklaşık 5,5 milyar lirayla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu alacak.

AA muhabirinin 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden yaptığı derlemeye göre, düzenleyici ve denetleyici kurumlara gelecek yıl için toplam 7 milyar 623 milyon 700 bin lira ödenek tahsis edildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 5 milyar 535 milyon liralık ödenekle bütçeden en yüksek payı alacak kurum oldu.

Gelecek yıl bütçesinden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) 801 milyon 500 bin lira, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) 329 milyon 337 bin lira, Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) 321 milyon lira, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) 177 milyon 882 bin lira, Kamu İhale Kurumuna (KİK) 100 milyon lira, Rekabet Kurumuna 115 milyon 750 bin lira, Nükleer Düzenleme Kurumuna 147 milyon 139 bin lira, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna 49 milyon 709 bin lira, Kişisel Verileri Koruma Kurumuna 46 milyon 383 bin lira kaynak aktarılacak.

(AA)