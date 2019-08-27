Düzce'deki sel felaketinin ardından 32 milyon 148 bin 500 lira kaynak aktarıldı

Keşir, yaptığı yazılı açıklamada, ilk günden itibaren Düzce İl Özel İdaresi, Düzce Belediyesi, AFAD, Jandarma ve Emniyet teşkilatı, sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere ilçe ve belde belediyeleri, diğer il, ilçe belediyeleri, kamuya ait kurumların araç, ekipman ve personelinin, bölgeye adeta bir seferberlik ile destek verdiğini aktardı.

Geçen ayın ortalarında gerçekleşen sel felaketinin ilk gününden itibaren yoğun çaba sarf edildiğini kaydeden Keşir, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bizzat yakın takipleri ile süreç yürütülmüştür. Kendilerinin talimatlarıyla, devletimiz ve hükümetimizin ilgili kurum ve birimleri nezdinde iş ve işlemler yapılmakta ve takip edilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Sel sonrası bölgenin acil ihtiyaçlarının karşılanması, yaraların sarılması için hasar tespit çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yapılması için çaba harcandığını vurgulayan Keşir, şunları kaydetti:

"AFAD Başkanlığı tarafından ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmaları etkin ve yoğun bir şekilde yapılmıştır. Sayın İçişleri Bakanımız ve Bakan Yardımcımız, ilk gün ilimize gelmiş, AFAD Başkanımız da bu süreçte iki kez Düzce'ye gelmiştir. Toplamda 2 bin 515 personel, 673 araç ve 94 arama köpeği ile arama kurtarma çalışmaları sonlandırılmıştır.

Arama, kurtarma, yok olan yolların yeniden açılması, acil su ve yemek ihtiyacının karşılanması gibi yürütülen çalışmalar için 6 milyon 500 bin lira gönderilmiştir. 23 Temmuz 2019 tarihinde 'Genel Hayatı Etkinlik' oluru alınmıştır. Ayrıca aileler için ilk anda 467 bin 500 lira öncelikli acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Kesin hasar tespit çalışmaları için askı ilanına çıkılmış ve itiraz süreci devam etmektedir."

Bölgede kullanılmak üzere 500 konteynır taleplerinin 240'ının teslim alındığını ve sürecin devam ettiğini bildiren Keşir, şu ifadeleri kullandı:

"Düzce ilinde meydana gelen sel felaketi ile ilgili olarak KOSGEB İcra Komitesi 5 Ağustos tarihinde Acil Destek Kredisi uygulama kararı almıştır. Eylül ayının ilk haftasında işlemlerin tamamlanarak kredi kullandırmaya başlanması planlanmaktadır. İlgili konu hakkında sürecin işleyiş biçimi tüm afet gören bölgelerde aynı şekildedir. İlimize sel felaketi sebebiyle bugüne kadar aktarılan kaynak 32 milyon 148 bin 500 liradır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Binali Yıldırım'a, ilimizi yalnız bırakmayan Sayın Bakanlarımıza, Bakan Yardımcılarımıza, mesafe gözetmeksizin araç-ekipman desteği sağlayan belediyelerimize, STK temsilcilerine, afet bölgesinde çalışan tüm kamu personeline ve halkımıza vermiş oldukları destekten dolayı şahsım ve şehrim adına teşekkür ediyorum."

(AA)