31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:24:03 | Son Güncelleme: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:25:34
Bakan Selçuk: Düzce'deki afetzedelerin borçları 1 yıl ertelendi
Çalışma Bakanı Selçuk: Düzce'deki afetzedelerin 18 Temmuz öncesine ait süresi dolmuş borçları 1 yıl ertelendi.
Çalışma Bakanı Selçuk: Düzce'deki afetzedelerin 18 Temmuz öncesine ait süresi dolmuş borçları 1 yıl ertelendi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Düzce'deki afetzedelerin 18 Temmuz öncesine ait süresi dolmuş borçları 1 yıl ertelendi." dedi.
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