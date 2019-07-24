Düzce'de 25 dakikada 11 araca 'yaya geçidi' cezası kesildi
Düzce'de, polis ekiplerince şehir merkezinde yapılan 25 dakikalık uygulamada, 11 araca "yaya geçidi" cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Aracı (İHA) Şubesi ve Trafik Şubesi ekipleri, İstanbul Caddesi'nde, drone ile yaya geçidinde uygulama yaptı.
Ekipler, havadan takiple bölgede yayalara öncelik tanımayan sürücüleri, bir sonraki kavşak olan Valilik önünde durdurdu.
Yaklaşık 25 dakikalık uygulamada, 11 araca 488'er lira para cezası kesildi.
Ekiplerin, uygulamaları farklı zamanlarda yeniden gerçekleştireceği öğrenildi.
(AA)
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