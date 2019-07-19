Dünyanın en büyük GES projesi Türkiye’de

Yalova Atıksu ve Kanalizasyon Alt Yapı Tesislerini İşletme Birliği (YASKİ) tarafından 2 yıl önce başlatılan GES ünitesinin inşası tamamlandı. Yapımı sona eren Güneş Enerjisi Santralı (GES) projesi, büyüklüğüyle dünyada bir numaralı sıraya yerleşti.

Üretimde fark atacak

3 bin 360 güneş enerjisi panelinden oluşan ünitenin en yakın takipçisi Amerika’da bulunuyor. Havuz üzerine kurulu GES projeleri arasında Amerika’da bulunan ve Yalova’daki proje öncesinde dünyanın bir numarası olan tesis 250 kilovat enerji üretirken, söz konusu tesis onun 4 katı yani bir megavat enerji üretimi gerçekleştiriyor.

6 milyon liralık yatırım

6 aydır süren panel yerleştirme çalışmaları neticesinde tamamlanan güneş enerjisi santralı hakkında bilgiler veren YASKİ Başkanı Adnan Kırtay, “Hayata geçirdiğimiz bu GES projesi havuzlar üzerindeki kurulu güç anlamında dünyanın en büyük, ülkemizin ise tek projesidir. Yaklaşık 6 milyon TL’ye mal olan tesisi ağustos ayı ortalarında törenle açacağız” dedi.