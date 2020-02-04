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04 Şubat 2020 Salı 14:09:24 | Son Güncelleme: 04 Şubat 2020 Salı 14:11:01

Dünyanın büyük mobilya fuarlarının boşluğunu Türk ihracatçısı dolduracak

İstanbul İhracatçı Birlikleri, Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkileyen koronavirüsü nedeniyle ertelenen dünyanın en büyük mobilya fuarlarının yarattığı boşluğu doldurmaya hazırlanıyor.

İstanbul İhracatçı Birliklerinden (İİB) yapılan açıklamaya göre, Çin'in Guangzhou kentinde 18-21 Mart'ta düzenlenecek CIFF Uluslararası Mobilya Fuarı ile 28-31 Mart'ta gerçekleşecek CIFM Interzum fuarlarının koronavirüsü nedeniyle ertelenmesinin ardından İİB harekete geçti.

Dünyanın en önemli mobilya fuarlarının sektörde yarattığı boşluğu, İİB doldurmaya hazırlanıyor. İİB, iptal edilen tarihlerde tüm dünyadan gelecek mobilya ithalatçıları ile yerli ihracatçı firmaları, 23-30 Mart'ta İstanbul’da bir araya getirmeyi planlıyor. Organizasyon kapsamında dünyanın en önemli bin mobilya ithalatçısının İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

"Boşluğu İstanbul'un doldurmasını istiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, mobilya sektörünün özellikle son yıllarda ihracatını en çok arttıran sektörler arasında yer aldığını belirterek, sektörde yarattıkları bu ihracat artış ivmesini devam ettirmek istediklerini bildirdi.

Geçen yıl 3,5 milyar dolar ihracat yaparak 20 yılda ihracatlarını 22 kat büyüttüklerini, 2020 hedeflerinin, dünyanın ilk 5 mobilya ihracatçısından biri olmak ve ihracatlarını 4,5 milyar dolara çıkarmak olduğunu aktaran Güleç, "Ertelenen mobilya fuarları, dünyadaki mobilya sektöründe büyük bir boşluk oluşturdu. Meydana gelen bu boşluğu İstanbul'un doldurmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Buluşmada görmek istedikleri firmaları arayıp İstanbul'a davet ediyoruz"

Türk mobilya sektörü öncülüğünde, iptal edilen fuar tarihlerinde İstanbul'da yurt dışından büyük ithalatçı firmalarla, yerli ihracatçı firmaları bir araya getirecek büyük bir buluşma planladıklarını bildiren Güleç, şunları kaydetti:

"Yurt dışından büyük bir alım heyeti planlıyoruz. Salgın nedeniyle Çin'deki fuarlarda bir araya gelemeyen büyük ithalatçılar, İstanbul'da yerli firmalar ile bir araya gelip alımlarını gerçekleştirebilir diye düşündük. Dünyanın en önemli bin mobilya ithalatçısını 23-30 Mart'ta İstanbul'da ağırlamak için harekete geçtik. Bu büyük buluşmada hedef bölgelerimiz ve ülkelerimiz; ABD, Meksika, Avrupa, İngiltere, Orta Doğu-Körfez ülkeleri, Afrika, Rusya ve Türk Cumhuriyetleri olacak. İhracatçı firmalarımızı arayıp ulaşmak istedikleri firmaların ve yetkililerin isimlerini alıyoruz. Buluşmada görmek istedikleri bu firmaları arayıp İstanbul'a davet ediyoruz."

Koronavirüsün küresel ekonomide ciddi kayıplar yaratabileceğini belirten Güleç, "Türk mobilya sektörü olarak, dünyada oluşabilen her türlü koşullarda var olmaya ve büyümeye çalışıyoruz. Yapacağımız bu buluşma ile koronavirüsün küresel ekonomide yarattığı olumsuz etkileri, mobilya sektörü olarak en aza indirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. 

(AA)

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