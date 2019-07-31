Dünyanın antibiyotiği Türkiye’de üretilecek

Şirket, özel bir teknoloji ve altyapı gerektiren bu üretim projesi için, Birgi Mefar’la anlaştı. Yapılan iş birliği kapsamında şimdiye kadar Sanofi’nin İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleştirdiği üretim, 3 milyon avro yatırımla Türkiye’ye taşınacak.

Böylece bu teknoloji ilk defa Sanofi ağının dışında üretilerek, başka bir ülkeye transfer edilmiş olacak. Ağır enfeksiyonların tedavisinde hastanede kullanılan antibiyotik, Türkiye’den dünyanın 40 ülkesine ihraç edilecek. Yeni teknoloji transferi yatırımının, Türkiye’ye 6 yılda 500 milyon TL kazandırması hedefleniyor. Proje kapsamında ilk üretim 2020 yılında başlayacak ve 2021 yılında Sağlık Bakanlığı’na ruhsat başvurusu yapılacak.

Projenin imza töreninde konuşan Sanofi Türkiye Ülke Başkanı Cem Öztürk “Projemizle tüm dünya Türkiye’de ürettiğimiz antibiyotikleri kullanacak. Türkiye antibiyotik pazarında 22 milyon TL ciroya ulaşan ürünümüzü yerel olarak üreteceğiz” dedi. Proje kapsamında bir ekibin İtalya’da eğitim almaya başladığını belirten Birgi Mefar Şirketler Grubu CEO’su Faik Somer ise, üretim için birçok ülke arasından Türkiye’nin seçilmiş olmasının Türk ilaç sanayiinin geldiği başarı noktasını ortaya koyduğunu söyledi.

(Türkiye Gazetesi)