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18 Kasım 2019 Pazartesi 19:47:59 | Son Güncelleme: 18 Kasım 2019 Pazartesi 19:48:34

Dünyadaki Bitcoin ATM sayısı 6 bini aştı

Kurulu aktif hâlde hizmet veren Bitcoin ATM sayısı dünya çapında artmaya devam ediyor. CoinATMRadar’ın verilerine göre günümüzde hizmet veren Bitcoin ATM cihazlarının sayısı 6 bini aştı. Türkiye’deki cihaz sayısının da dünyadaki Bitcoin ATM sayısı ile birlikte arttığı belirtiliyor.

Geçtiğimiz Haziran ayından bu yana, dünya genelinde yaklaşık 1000 adet Bitcoin ATM cihazı daha kuruldu. Kimilerince kısaca BTM olarak da tanımlanan bu makinelerin yüzde 35’i ise satış yanında alım işlemleri de yapabiliyor.

Geçen ayın ortalarında Miami Uluslararası Havalimanı’na Bitcoin ATM yerleştiren Bitstop firmasının kurucu ortağı ve Strateji Baş Sorumlusu Doug Carillo, cihazın yolcular için oldukça kullanışlı olduğunu belirtti. Carillo,“Pratik ve güvenli olması nedeniyle her geçen gün daha fazla insan nakit yerine, Bitcoin ile yola çıkıyor. Bu açıdan Miami Uluslararası Havalimanı’nın müşterilerimizin yurt içi veya yurt dışına seyahat ederken ceplerindeki dolarlar ile rahatça alım-satım işlemleri yapması adına mükemmel bir yer olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Türkiye’nin ilk Bitcoin ATM’si ise 2018 yılının Aralık ayında, yerli kripto para borsası Koineks tarafından kuruldu. Konuyla ilgili görüşünü paylaşan Koineks CEO’su Faruk Fatih Özer, Bitcoin ATM sayısında yaşanan artışın başta Bitcoin olmak üzere kripto para birimlerine karşı duyulan büyük ilginin ve bu alandaki büyüme eğiliminin uluslararası çapta olduğunu kanıtladığını belirtti ve şunları söyledi:

“Bundan yaklaşık bir yıl önce Türkiye’nin ilk Bitcoin ATM’sini hizmete açtığımızda, pek çok kişinin buna şüpheyle yaklaştığını hâlâ hatırlıyorum. Kaldı ki bu tepkileri, cihazı İstanbul’un en merkezi yerlerinden birine yerleştirmemize rağmen almıştık. Ne mutlu ki zaman bizi haklı çıkardı. Türkiye’de kripto para yatırımcılığına hergün artan ilgi, Bitcoin ATM’yi ne kadar doğru bir içgörüyle getirdiğimizi ispatladı. Açtığımız yoldan geçen diğer kripto para borsaları da kendi cihazlarını hizmete aldı.”

TÜRKİYE'DEKİ CİHAZ SAYISI DÜNYA İLE PARALEL OLARAK ARTIYOR

CoinATMRadar’ın verilerine göre, dünya üzerinde kurulu hâldeki Bitcoin ATM sayısı 6004’ü buldu. Bu cihazların yüzde 65’i ABD’de hizmet veriyor. Sadece bu ay 108 ATM cihazı daha kuruldu. Her gün ortalama 11 yeni Bitcoin ATM’si hizmete alınıyor. Bu 2019 yılının da en hızlı yükselişi anlamına geliyor. Koineks CEO’su Özer, Türkiye’deki cihaz sayısınında dünyadaki Bitcoin ATM sayısı ile birlikte arttığının altını çizdi. Özer ayrıca, bir cihazla yetinmeyip İstanbul’un ve ülkenin farklı noktalarında yeni Bitcoin ATM cihazları kuracaklarını vurguladı.

Dünyadaki tüm Bitcoin ATM’lerinin yüzde 75’i Kuzey Amerika bölgesinde, yüzde 20’si Avrupa ülkelerinde ve yüzde 2’si ise Asya kıtasında bulunuyor. Ülke bazında bakıldığında ise ATM sayısında 3 bin 924 cihazla ABD, 653 cihazla Kanada, 272 cihazla Birleşik Krallık ve 189 cihazla Avusturya ilk 4 sırayı oluşturuyor.

Bitcoin ATM sayısının son beş yıldaki gidişatına bakıldığında ise ilk cihazların hizmet vermeye başladığı 2014 yılından bugüne, dünya genelinde dikkate değer bir yükseliş fark ediliyor. 2017’de Dünya genelinde 2000 Bitcoin ATM’si varken bu sayı hızlı bir artışla 2019’da 6 bini geçti.

DHA

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