Dünyada çifte indirim Türkiye’de zam

Dünyayla beraber Türkiye’yi de saran alışveriş çılgınlığı başladı. Tüm dünyada yapılan indirimler ‘11.11’ ve ‘Efsane Cuma’ gibi kampanyalarla kasım ayı boyunca sürüyor. Dünyada bir süredir uygulanan ve ‘gerçek indirimlerin’ yapıldığı kampanyalar Türkiye’de ise tüketiciyi suiistimale dönüştü. Bazı online alışveriş platformları ‘11.11’ indirimi diyerek 1 hafta öncekinden yüksek fiyatlar satış yaptılar. Bu durum tüketicilerin büyük tepkisine neden oldu. Alacağı ürünlerin fiyatlarını önceden kaydeden bazı tüketiciler, 11 Kasım saat 11.11’de indirim yapacaklarını duyuran üç büyük online alışveriş firması fiyat azaltmak yerine zam yaptıklarını görünce sosyal medyada büyük bir teşhir kampanyası başlattı.

YÜZDE 80 ALDATMACASI

Yüzde 80’e varan indirim yapacağını vaat eden firmaların zam yaptıklarını dile getiren tüketiciler sosyal medyada bu ürünleri tek tek teşhir etti. Bir internet firmasının indirimden önce 249 TL’ye sattığı sweatshirt, 11.11 kampanyasında 336 TL’ye satışa çıkarıldı. Yine bir başka şirketin indirim öncesinde 49 TL’ye sattığı kadın kazağı, 11.11 indiriminde ise 120 TL’den alıcı buldu. Bir başka firma da indirimden önce 2100 TL’ye sattığı cep telefonunu indirim ile 2300 TL’ye satışa çıkarttı, bir spor ayakkabı da yine indirimden önce 240 TL iken indirimden sonra 410 TL’ye yükseldi.

SUİSTİMAL VAR

Tüketici Hakları Derneği Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise, dünyayla beraber Türkiye’yi de saran büyük indirimlerin yapıldığı çılgın alışveriş kampanyalarının çoğunun tüketicinin zaaflarını suiistimal ettiğini söyledi. Öte yandan ise Ağaoğlu, ‘Efsane Cuma’ olarak bilinen Kasım ayı indirimlerinin de aldatmacadan ibaret olduğunu söyledi. Ağaoğlu, iki gündür devam eden kasım ayı indirimlerine dikkat çekerek çoğu mağazanın indirim dönemlerinde, önce ürünlerin fiyatını artırıp sonra indirim uygulayarak tüketiciyi aldattığını anlattı.

ALIŞVERİŞ YAPARKEN DİKKATLİ OLUN​

E-ticarette başlayıp hızla bütün perakende dünyasını saran büyük indirim günleri konusunda uyarılarda bulunan Akakçe’nin Genel Müdürü Koray Karataş, “Çılgın indirim kampanyalarının düzenlendiği bugünlerde avantajlı alışveriş için çok dikkatli ve araştırmacı olmak gerekiyor. İhtiyaç listesini belirleyin, fiyatları indirim döneminden önce takip etmeye başlayın, alacağınız ürünün farklı satıcılardaki fiyat ve indirim oranlarını kontrol edin” dedi. İndirimli alışveriş döneminin, tüketicilerin kişisel bilgilerini ele geçirmeyi amaçlayan siber dolandırıcılar için de büyük bir fırsat olduğunu ve onlarında sabırsızlıkla beklediğini belirten Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu ise “Abartılı kampanya, indirim ve hediye tekliflere itibar etmeyin, güvensiz ağlar üzerinden sahte satın almalara yönlendirebilecek linklerden uzak durun” dedi.

9 SAATTE 23 MİLYAR DOLAR SATIŞ YAPTI

Dünyada ise online alışverişte büyük indirimler ve cirolara imza atıldı. Alibaba’nın indirimli Bekarlar Günü (Singles Day) satışları, alışveriş tatilinin ilk 9 saatinde 23 milyar dolara ulaştı. Alışveriş yapanlar yalnızca ilk dakikada ‘1 milyar dolar’ sınırını aşan miktarda harcama yaptılar. Alibaba’nın yaptığı açıklamaya göre, 11 Kasım etkinliğine yaklaşık 500 milyon müşterinin katılması bekleniyor. Aynı zamanda ‘çifte onbir’ olarak de bilinen online alışveriş festivali bu adı, yalnızlığı simgeleyen dört dört tane ‘1’ rakamının bir araya gelmesiyle ifade edilen ‘11 Kasım tarihinden kaynaklanıyor.

(Star)