Dünya Ticaret Örgütü'nden 'büyüme trendi' uyarısı

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), bu yılın dördüncü çeyreğinde küresel mal ticaretindeki büyümenin, ana sektörlerde baskı yaratan gerilim ve artan tarifeler nedeniyle trendin altında kalacağı uyarısında bulundu.

DTÖ Küresel Mal Ticaret Barometresi Kasım Raporu'na göre, ticari gerilimler ve artmaya devam eden tarifeler küresel mal ticaretini olumsuz şekilde etkiledi.

Raporda mal ticaretinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,2 büyüdüğüne vurgu yapılırken geçen yılın aynı döneminde ise büyümenin 3,5 olarak gerçekleştiği hatırlatıldı.

DTÖ’ye göre, 2018 yılında yüzde 3 büyüme kaydeden küresel mal ticareti bu yıl yüzde 1,2 ve 2020'de yüzde 2,7 artacak.

Raporda ayrıca, dünya ticaretiyle ilgili farklı kriterlerin değerlendirilmesiyle hesaplanan birleşik göstergelerin bazılarının ağustosta yapılan son okumadan bu yana istikrarlı hale geldiği belirtilerek, “Bazı göstergelerde, ana sektörlerde yükselen ticaret gerilimleri ve artan tarifeleri yansıtan aşağı yönlü bir seyir izliyor.” yorumuna yer verildi.

Uluslararası hava taşımacılığı, elektronik bileşenler ve hammadde göstergelerinin trendin altında kötüye gittiğine işaret edilirken otomotiv ürünleri satışı ve konteyner taşımacılığının da güçlendiği kaydedildi.

(AA)