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12 Kasım 2019 Salı 14:55:29 | Son Güncelleme: 12 Kasım 2019 Salı 14:56:09

'Dünya Otomotiv Buluşmaları' Bursa'da başladı

Uludağ Otomotiv İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Çelik, "Endüstri olarak 2018 yılında 31,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. 2019 yılında da 30 milyar doların üzerinde bir ihracata ulaşacağımız görülüyor." dedi.

Uludağ Otomotiv İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Bursa Organize Sanayi Bölgesi ev sahipliğinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 34 ülkeden ve Türkiye'den 250'nin üzerinde sektör temsilcisinin katılımıyla düzenlenen "Dünya Otomotiv Buluşmaları"nın, sektördeki yenilikleri takip etmek açısından önemine işaret etti. 

Otomotiv endüstrisinin 13 yıldır üst üste ihracat şampiyonu olduğunu vurgulayan Çelik, sektörün Türkiye ihracatının yüzde 19'unu tek başına gerçekleştirerek önemli bir rekora imza attığını söyledi.

Bu yıl da 14'üncü kez şampiyonluğa çok yakın olduklarını dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

"Ülkemiz Avrupa'nın ikinci büyük ticari araç üreticisi olmasının yanı sıra dünyanın 15'inci, Avrupa'nın da 5'inci büyük motorlu araç üreticisi konumunda. Endüstri olarak 2018 yılında 31,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. 2017 yılındaki ihracatımız 28,5 milyar dolardı. Bu yılın 10 aylık sonuçlarına göre 2019 yılında da 30 milyar doların üzerinde bir ihracata ulaşacağımız görülüyor. Bugün endüstrinin üretim kapasitesi 2 milyon adede ulaşmış durumda, üretimimiz de 1,55 milyon adet, ihracatımız ise 1,3 milyon adet. Ürettiğimiz aracın neredeyse yüzde 80'ini ihraç eder konumdayız."

Çelik, otomotiv endüstrisinin bu başarısının, Türkiye'nin gelişimi adına gelecekte çıtayı daha da yukarıya çıkarmak için sektör temsilcilerini motive ettiğine değinerek, şöyle devam etti:

"Net ihracat gelirinden istihdama kadar ülke ekonomisine en güçlü katkıyı veren sektörlerimizden olan otomotiv endüstrisi son 13 yılda 36 milyar dolar dış ticaret fazlası vermiş durumda. Otomotiv endüstrisinde her gün daha da artan rekabet, sektördeki yeni trendleri ve teknolojik gelişmeleri izlemeyi zorunlu kılmakta. Bu nedenle otomotiv endüstrimizin ülke ekonomisine daha fazla katma değer sağlaması, rekabet gücünün geliştirilmesi, ihracat pazarlarının korunması ve artırılması büyük önem taşımaktadır. Sektörde yaratıcılık, yenilikçilik ve özgürlük içeren yeni projelerin teşvik edilmesi ihracatımızın yüksek katma değerli ve sistemli bir şekilde büyütülmesi çok büyük önem arz etmektedir."

"Otonom araçlar 2030'da 1,6 trilyon dolar değer yaratacak"

Uluslararası bir araştırma şirketinin otomotiv sektörünün geleceğine yönelik yaptığı araştırma sonuçlarını da paylaşan Çelik, şunları kaydetti:

"Otonom araçlar 2030 yılında 1,6 trilyon dolar değer yaratacak ve bu değerin en önemli unsuru insan hatalarından kaynaklanan milyonlarca kazanın önlenmesiyle sağlanacaktır. Bu araştırmaya göre bugün araç almayı düşünenlerin yüzde 20'den fazlası elektrikli araç tercih edecek. Bu oran genç ve şehirli kitlelerde çok daha fazla. 2025-2030 yıllarında elektrikli araç üretim maliyetlerinin giderek düşerek elektrikli araçlar ile konvansiyonel araçlar arasındaki fiyat farkının hızla azalacağı öngörülüyor. 2030 yılına gelindiğinde araçların yüzde 45'i gelişmiş bağlanılabilirlik özellikleriyle donatılmış olacak. Otomotiv endüstrisinin bugüne kadarki başarılarıyla gurur duyuyor ancak gelinen noktayı hiçbir zaman yeterli görmüyor ve gelecekte katma değeri yüksek ürünlerle endüstrinin ihracat değerini daha yukarılara taşımak istiyoruz."

Konuşmaların ardından iki gün sürecek etkinliğe sponsor olan kurum ve kuruluşlara plaket verildi. Ardından Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanı Mustafa Ali Yurdupak katılımcılara Küresel Tedarik Zinciri ve Yetkinlik Projeleri ile ilgili sunum yaptı. 

(AA)

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